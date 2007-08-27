وام ازدواج به یک میلیون تومان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در یکهزار و نود و دومین جلسه خود که روز شنبه 3/6/1386 در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، دستور العمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار را در یک مقدمه، 29 ماده و 6 تبصره تصویب کرد.

همچنین شورای پول و اعتبار به سیستم بانکی کشور توصیه کرد تا حداکثر مبلغ 480 میلیارد ریال تسهیلات علاوه بر 800 میلیارد ریال تخصیص یافته قبلی برای بازسازی واحدهای مسکونی شهری به آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله استانهای لرستان و مرکزی در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

در دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ده میلیون ریال ( به طور مشخص زوجین بیست میلیون ریال)، تسهیلات قرض الحسنه درمان بیماری به ده میلیون ریال و سایر موارد مصرف به شش میلیون ریال افزایش یافت.

به گزارش مهر، پیش از این نیز میزان وام ازدواج صندوق مهررضا در 2 روش زیر تعیین شده بود.

* میزان تسهیلات قرض الحسنه نقدی پرداختی به هر یک از زوجین 10 میلیون ریال و جمعاً 20 میلیون ریال می باشد و در صورتی که متقاضیان قبل از ثبت نام در صندوق مهر امام رضا (ع) از بانک های عامل تسهیلات دریافت کرده باشند ، تسهیلات مذکور به آنان تعلق نخواهد گرفت.

* میزان تسهیلات قرض الحسنه نقدی پرداختی به هر یک از زوجین 6 میلیون ریال و تسهیلات خرید کالای ایرانی 10 میلیون ریال و جمعاً 16 میلیون ریال می باشد . در صورتیکه متقاضی از طریق صندوق و یا سیستم بانکی اقدام به دریافت تسهیلات ازدواج نموده باشد ، مشمول دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

دیگر مصوبات شورای پول و اعتبار:

این شورا در خصوص چگونگی تهیه مسکن اجاره‌ای ، ترمیم بافت‌های فرسوده شهری، فن‌آوری‌های نو و ساخت صنعتی و آماده سازی زمین، موضوع تصویب نامه شماره 30332/ت37057هـ مورخ 30/2/1386 هیئت وزیران نیز تصویب کرد که سقف فردی تسهیلات احداث واحدهای اجاره‌ای به ازای هر واحد مسکونی 140 میلیون ریال تعیین شود.

تسهیلات پرداختی به کل واحدها به صورت یکجا به نهاد متولی واحدهای اجاره‌ای به صورت فروش اقساطی واگذار می‌شود.

تسهیلات قابل اعطاء به واحدهای مربوط به فصل سوم تصویب‌نامه‌ (حق بهره‌برداری از زمین) حداکثر 80 درصد هزینه ساخت و تا سقف 140 میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی با بازپرداخت تا حداکثر 15 سال تعیین شد.

تسهیلات قابل اعطاء برای نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب مشارکت مدنی، فروش اقساطی و مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی مبلغ 140 میلیون ریال و در قالب جعاله مرمت و مقاوم سازی مبلغ 100 ( یکصد) میلیون ریال در چارچوب دستور العمل اجرایی ارسالی از سوی وزارت مسکن تعیین گردید.

تسهیلات قابل اعطاء برای فن‌آوری‌های نو و ساخت صنعتی حداکثر مبلغ 140 میلیون ریال، تسهیلات برای آماده سازی زمین مبلغ 15 میلیون ریال، و سقف فردی تسهیلات بهسازی مسکن روستایی حداکثر مبلغ 65 میلیون ریال تعیین شد.

شورای پول و اعتبار همچنین با اعطای 200 میلیارد ریال تسهیلات به شهرداری قم به منظور اجرای طرح احداث میدان بزرگ امام خمینی(ره) در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) موافقت کرد.

از دیگر مصوبات شورای پول و اعتبار، موافقت با افزایش سرمایه بانک پاسارگاد از 500 میلیارد ریال به 5250 میلیارد ریال بود.

همچنین به منظور تامین اعتبار برای پرداخت قرض‌الحسنه به نیازمندان مراجعه کننده به کمیته امداد امام خمینی(ره) موافقت گردید مبلغ 500 میلیارد ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانکها با معرفی کمیته امداد خمینی (ره) اختصاص یابد و حداکثر مبلغ تسهیلات قابل پرداخت به متقاضیان مشمول از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) ده میلیون ریال با کسر یک باره کارمزد کل تسهیلات در ابتدای اعطای قرض الحسنه و واریز به حساب گیرنده تسهیلات بدون دفترچه خواهد بود.

ضمنا موافقت گردید در چارچوب مصوبه هیئت محترم وزیران 10 درصد از کل اعتبار ( پنجاه میلیارد ریال) در اختیار کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار گیرد تا از طریق کمیته مذکور مستقیما به نیازمندان مراجعه کننده به آن کمیته پرداخت شود.

در خصوص پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند محکوم به پرداخت دیه در جرائم غیر عمدی، اقدام طبق تصویب نامه شماره 51715/ن 37282 هـ مورخ 6/4/1386 هیئت محترم وزیران مورد تصویب قرار گرفت.

موافقت با تخصیص 770 میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای بازسازی و تکمیل واحدهای مسکونی زلزله زده شهرستان‌های زرند و راور کرمان در قالب 100هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی بخش مسکن مر بوط به سال 1386دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار بود.

این شورا با تخصیص 35 میلیون ریال تسهیلات بانکی در سقف 100هزار میلیارد ریال تسهیلات تخصیصی برای امر مسکن به منظور بازسازی 3500 واحد اماکن مسکونی خسارت دیده ناشی از زلزله جزیره قشم جهت اعطاء به خسارت دیدگان در صورت ارایه تضمین از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با شرایط ذیل موافقت کرد:

الف- سقف فردی به میزان ده میلیون ریال

ب- نرخ سود اعطای تسهیلات به متقاضیان به میزان 4 درصد در روستاها و 5 درصد در شهرها برعهده متقاضیان و ما به التفاوت تا نرخ سود مورد عمل بانکها به عهده دولت می‌باشد.

ج- سایر شرایط و ضوابط از قبیل مدت زمان بازپرداخت تابع ضوابط و مقررات تسهیلات بازسازی می‌باشد.