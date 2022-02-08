به گزارش خبرنگار مهر، قادر برجی عصر سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران در اردبیل اظهار کرد: از جمعیت یک میلیون و ۲۷۰ هزار نفری استان اردبیل، ۶۰۸ هزار و ۱۰۸ نفر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند که ۴۸ درصد جمعیت استان را شامل می‌شود.

وی به افزایش هزینه‌ها و ناپایداری منابع مالی سازمان اشاره کرد و گفت: در حالی ۴۸ درصد جمعیت استان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است که از ۲ هزار و ۲۱۰ تخت بستری، تنها ۲۰۶ تخت بیمارستانی مربوط به مراکز ملکی سازمان است که ۹.۳ دهم درصد تخت‌های بستری استان را شامل می‌شود.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل تصریح کرد: تعداد بیمه‌شدگان اصلی سازمان در سال ۷۵ حدود ۲۰۰ هزار نفر بود که این رقم در حال حاضر به ۶۰۸ هزار نفر ارتقا یافته است.

برجی افزود: به رغم افزایش ۳۰۰ درصدی جمعیت تحت پوشش سازمان، زیرساخت‌ها به ویژه در بخش بستری تغییر چندانی نداشته که عدم تناسب اعتبارات تخصیصی با نیازهای سازمان، غیراستاندارد بودن فضاهای درمانی موجود و عدم تناسب توسعه زیرساخت‌ها سازمان را رنج می‌دهد.

وی به برنامه عملیاتی هتلینگ بیمارستانی با هدف ارائه خدمات درمانی استاندارد و مطلوب اشاره کرد و ادامه داد: با هدف جلب رضایت بیماران و کارکنان، بهبود و استانداردسازی فضاهای فیزیکی درمانی مورد نیاز با توجه به ماهیت عملکردی هر بخش بستری، بهبود و استانداردسازی تجهیزات پزشکی و لوازم غیر پزشکی و… جز برنامه‌های عملیاتی ما در هتلینگ بیمارستانی است که سازمان تأمین اجتماعی در ارائه این برنامه از سازمان پیشرو در بین ارائه‌دهندگان خدمات درمانی در کشور است.

برجی با اشاره به اینکه مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان با قبول مسئولیت درمان نزدیک به نیمی از جمعیت استان در تلاش است تا با تحلیلی صحیح از مشکلات درمانی استان زیرساخت‌های لازم را متناسب با رشد جمعیت خود فراهم آورد، خاطر نشان کرد: از ۴ سال قبل کارشناسان مدیریت درمان استان به پشتوانه کار گروهی در قالب حرکت جهادی تلاش کرده‌اند تا کاستی‌ها و مطالبات انباشته در ادوار گذشته بیمه‌شدگان استان را در دستور کار خود قرار داده و در راستای مرتفع ساختن آنها تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند.

وی به بخش‌های درمان مستقیم و غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: مراکز بستری و سرپایی ملکی شامل ۲ بیمارستان و ۲۰۶ تختخواب است که شاهد فعالیت ۲ پلی‌کلینیک در اردبیل و مشگین‌شهر، یک درمان تخصصی در خلخال و یک درمانگاه عمومی در گرمی هستیم.

برجی به مراکز درمانی طرف قرارداد در بخش درمان غیرمستقیم به میزان ۸۴۳ مرکز اشاره کرد و افزود: در حوزه درمان غیرمستقیم ۱۶ بیمارستان، ۳۸ درمانگاه و پلی‌کلینیک، ۶ دی‌کلینیک، ۹۴ مراکز بهداشتی و درمانی و ۶۵۷ مراکز خصوصی فعال هستند.

وی مشکلات اساسی استان در حوزه درمان مستقیم را یادآورشد و اضافه کرد: عدم تناسب اعتبارات تخصیصی با نیازهای سازمان، غیراستاندارد بودن فضاهای درمانی موجود، عدم تناسب توسعه زیرساخت‌های درمان مستقیم با افزایش جمعیت تحت پوشش، کمبود تجهیزات پزشکی با فناوری بالا از جمله ام. ار. آی، دیالیز، سنگ‌شکن و کمبود نیروی انسانی به ویژه در نیروهای تخصصی از جمله پزشک متخصص، پرستار و… مشهود است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل یکی از مشکلات اساسی درمانی در استان را مشکلات مربوط به بیماران دیالیزی اعلام کرد و ادامه داد: مدیریت درمان با احصای این مشکلات با افتتاح بخش دیالیز در بیمارستان ملکی سبلان و خریداری ۱۰ دستگاه دیالیز این مشکلات را حدودی مرتفع کرد.

برجی بیان کرد: البته باید اعلام کنیم بخش دیالیز بیمارستان ملکی سبلان با ۱۰ دستگاه از نیمه دوم سال‌جاری شروع به کار کرده که مطمئناً تأثیر قابل توجهی در کاهش هزینه‌های بخش درمان غیرمستقیم خواهد داشت.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل تصریح کرد: میانگین استان اردبیل برای هر دستگاه دیالیز ۸ بیمار دیالیزی بود که با خریداری ۱۰ تخت این میزان به ۷ نفر رسیده که میانگین کشوری در این آیتم برای هر ۵ بیمار دیالیزی یک تخت است.