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۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۲:۱۰

در 9 ماهه سال جاري

صادرات ميگو در مقايسه با سال گذشته بيش از 23 درصد رشد داشت

صادرات انواع ميگو در 9 ماهه نخست سال جاري 7/4749 تن به ارزش 1/23 ميليون دلار رسيد كه درمقايسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتيب از نظر وزني و ارزشي 5/1 و 5/23 درصد رشد نشان مي دهد.

به گزارش خبرگزاري مهر، سال گذشته 5/4679 تن ميگو به ارزش 7/18 ميليون دلار به خارج از كشور صادر شد.
كشورهاي كشورهاي اسپانيا ، ايتاليا، كانادا ، آمريكا، فرانسه، چين ، بلژيك ، امارات ، ژاپن و لبنان عمده وارد كنندگان ميگوي ايران هستند.
با توجه به عملكرد صادرات ميگو و ميزان اهداف كمي پيش بيني شده در دوره 9 ماهه نخست سال جاري (25 ميليون دلار) طي مدت مذكور حدود 5/90 درصد اهداف كمي صادرات ميگو محقق گرديده است.
ازعلل افزايش صادرا ت ميگو طي 9ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته مي توان به حمايت هاي دولت در جهت  ارايه تسهيلات و اعتبارات تخصصي (تصويب يارانه تا سقف پنج هزار ريال به ازاء صدور هر كيلوگرم ميگوي پرورشي جهت سال جاري ، جوايز صادراتي جهت صادرات ميگوي دريايي) برپايي نمايشگاههاي تخصصي صادراتي در خارج از كشور و همچنين افزايش صادرات ميگو با ارزش افزوده بيشتر (پوست كنده و سرزده ) نام برد.

 

 

 

کد مطلب 54204

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