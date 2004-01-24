صادرات ميگو در مقايسه با سال گذشته بيش از 23 درصد رشد داشت

به گزارش خبرگزاري مهر، سال گذشته 5/4679 تن ميگو به ارزش 7/18 ميليون دلار به خارج از كشور صادر شد.

كشورهاي كشورهاي اسپانيا ، ايتاليا، كانادا ، آمريكا، فرانسه، چين ، بلژيك ، امارات ، ژاپن و لبنان عمده وارد كنندگان ميگوي ايران هستند.

با توجه به عملكرد صادرات ميگو و ميزان اهداف كمي پيش بيني شده در دوره 9 ماهه نخست سال جاري (25 ميليون دلار) طي مدت مذكور حدود 5/90 درصد اهداف كمي صادرات ميگو محقق گرديده است.

ازعلل افزايش صادرا ت ميگو طي 9ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته مي توان به حمايت هاي دولت در جهت ارايه تسهيلات و اعتبارات تخصصي (تصويب يارانه تا سقف پنج هزار ريال به ازاء صدور هر كيلوگرم ميگوي پرورشي جهت سال جاري ، جوايز صادراتي جهت صادرات ميگوي دريايي) برپايي نمايشگاههاي تخصصي صادراتي در خارج از كشور و همچنين افزايش صادرات ميگو با ارزش افزوده بيشتر (پوست كنده و سرزده ) نام برد.