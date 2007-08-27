  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۵ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۰۸

روبات های نظامی و کنوانسیونی برای مهار آنها

روبات های نظامی و کنوانسیونی برای مهار آنها

دانشمندان ضمن ابراز نگرانی درخصوص گسترش استفاده از روبات های جنگجو بر لزوم انعقاد کنوانسیونی قانونی برای آنها تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک کارشناس انگلیسی در این خصوص گفت : ما نیاز داریم تا نسبت به استفاده از کدهای اخلاقی برای روبات های مستقل جنگجو جدی باشیم.

"نول شارکی" از دانشگاه شفیلد انگلیس از این موضوع نگران است که ادامه تحقیقات متمرکز بر روبات های خودکار و مستقل تر به ویژه در آمریکا به طراحی و ساخت روبات هایی منجر شود که بدون درنظرگرفتن تفاوتی برای خوب و بد تنها بکشند!

این محقق انگلیسی می گوید : تاکید بر ادامه استقلال روبات های نظامی می تواند این توجیه غیرمنطقی را برای استفاده کنندگان ارایه کند که در صورت کشتار نادرست، مسوولیت را متوجه آنان کنند.

"گریگوری مون" از دیگر محققان عرصه روبات سازی نیز گفت: محققان در تلاش هستند تا به روبات های نظامی و تیرانداز این قابلیت قطعی را بدهند که تشخیص های درستی داده و سپس اقدام به شلیک کنند.

کد مطلب 542040

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها