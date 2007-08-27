روبات های نظامی و کنوانسیونی برای مهار آنها

به گزارش خبرگزاری مهر، یک کارشناس انگلیسی در این خصوص گفت : ما نیاز داریم تا نسبت به استفاده از کدهای اخلاقی برای روبات های مستقل جنگجو جدی باشیم.

"نول شارکی" از دانشگاه شفیلد انگلیس از این موضوع نگران است که ادامه تحقیقات متمرکز بر روبات های خودکار و مستقل تر به ویژه در آمریکا به طراحی و ساخت روبات هایی منجر شود که بدون درنظرگرفتن تفاوتی برای خوب و بد تنها بکشند!

این محقق انگلیسی می گوید : تاکید بر ادامه استقلال روبات های نظامی می تواند این توجیه غیرمنطقی را برای استفاده کنندگان ارایه کند که در صورت کشتار نادرست، مسوولیت را متوجه آنان کنند.

"گریگوری مون" از دیگر محققان عرصه روبات سازی نیز گفت: محققان در تلاش هستند تا به روبات های نظامی و تیرانداز این قابلیت قطعی را بدهند که تشخیص های درستی داده و سپس اقدام به شلیک کنند.