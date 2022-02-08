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۱۹ بهمن ۱۴۰۰، ۱۹:۳۴

معاون وزیر راه و شهرسازی:

سهند در حوزه زیربنایی و درمانی کمبودهای فراوانی دارد

سهند در حوزه زیربنایی و درمانی کمبودهای فراوانی دارد

تبریز- معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سهند در حوزه‌های زیربنایی، درمانی، حمل‌ونقل، آموزشی و فرهنگی کمبودهای فراوانی دارد که باید جبران شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جعفری عصر امروز سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های عمرانی شهر جدید سهند اظهار داشت: شهر سهند نقاط قوت خوبی دارد، اما در عین حال فاصله آن با اهداف برنامه‌ریزی شده برای شهرهای جدید زیاد است.

جعفری با بیان اینکه آیا شاخص‌های تعیین شده برای شهر مطلوب در سهند محقق شده یا نه، افزود: سهند در حوزه‌های زیربنایی، درمانی، حمل‌ونقل، آموزشی و فرهنگی کمبودهای فراوانی دارد که باید جبران بشود.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید کشور با تأکید بر اینکه باید مجاهدانه تلاش کنیم تا رضایت عمومی شهروندان تا چند سال آینده حاصل شود، افزود: تکلیف دولت انقلابی، اجرای نهضت ملی مسکن است؛ اما به دنبال مسکن‌سازی صرف نیستیم بلکه هدف ایجاد شهر هویت‌محور مبتنی بر زیست اسلامی است و باید به این هدف در چندسال آینده برسیم.

جعفری با بیان اینکه خودم و مجموعه‌های تحت مسئولیتم را مکلف می‌دانم که آرمان‌شهر ایرانی و اسلامی را در دستور کار قرار دهیم، افزود: لازمه تحقق این امر، همدلی و هم‌گرایی تمام دستگاه‌ها و مسئولان است که با مدیریت اقتصادمحور و منابع، کمبودها را جبران کنیم.

کد مطلب 5420412

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