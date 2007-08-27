بیماران دیابتی در تنگنا؛ قاچاق « انسولین» به کشورهای همسایه

دکتر محمد رضا فاضلی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یارانه دارو های مصرفی در داخل کشور نسبت به پارسال تغییری نکرده گفت : میزان یارانه تخصیص یافته به داروها همان مبلغ سال گذشته ، یعنی دویست و ده میلیارد تومان است که به هر حال این مبلغ کم ، مشکلاتی را به وجود آورده و اداره نظارت دارو را محدود کرده است ؛ چرا که همه داروهای مورد نیاز اقشار خاص را نمی توانیم پوشش دهیم .

وی با اشاره به اینکه بعضی از داروها با افزایش مصرف روبرو شده است گفت : نمونه بارز این افزایش ، داروی انسولین است و دولت هم تمایل زیادی دارد که بیماران دیابتی از داروی انسولین یارانه ای استفاده کنند و حتی ما پیشنهاد حذف یارانه را در ابتدای سال به دکتر لنکرانی وزیر بهداشت ارائه کردیم ولی به خاطر دسترسی راحت تر بیماران به انسولین ؛ وزیر موافقت نکردند .

مدیر کل اداره نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه گفت : کشور ما به خاطر همسایگی با کشورهایی که بیشترین بیماران دیابتی در آن زندگی می کنند و دسترسی آسان به انسولین یارانه ای، بهترین فضا برای قاچاق انسولین به خارج از ایران شده است .

وی نشان کرد : متاسفانه از ابتدای سال تا حالا چیزی حدود 50 درصد رشد مصرف انسولین داشته ایم که این میزان نسبت به سال قبل چشم گیر است و طبق بررسی های صورت گرفته قسمت اعظم مصرف این داروها در استان های مرزی کشورمان با کشورهای همسایه (عراق و افغانستان ) است .

دکتر فاضلی افزود: طبق بررسی های صورت گرفته متوجه شدیم انسولین به این کشورها قاچاق می شود .

وی با اشاره به اینکه قیمت اولیه و اصلی انسولین حدود 4 هزار و پانصد تومان است گفت : از این میزان مبلغ قابل توجهی جزء یارانه محسوب می شود و بیمار مبلغ کمی را پرداخت می‌کند و این مسئله باعث شده تا سود جویان به فکر قاچاق این دارو به کشور های همسایه بیفتند .

مدیر کل اداره نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت : برای جلوگیری از این امر به تمام شرکت های پخش دارو به استان ها اعلام شده اکیدا داروی بالاتر از میزان اصلی ارائه نشود و به همان مقدار که از قبل توزیع می شد داروها را تقسیم کنند و همچنین توزیع داروی انسولین تنها در داروخانه های شبانه روزی و خاص انجام شود .

وی با اشاره به اینکه رشد 50 درصدی مصرف داروی انسولین به خاطر قاچاق از سوی شهر های مرزی بوده است گفت : با برنامه ریزی های صورت گرفته سعی در جلوگیری قاچاق داروهای یارانه ای مخصوصا انسولین به کشورهای همسایه می کنیم .