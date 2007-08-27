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۵ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۴۵

بیماران دیابتی در تنگنا؛ قاچاق « انسولین» به کشورهای همسایه

بیماران دیابتی در تنگنا؛ قاچاق « انسولین» به کشورهای همسایه

مدیر کل اداره نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت و درمان اعلام کرد : رشد 50 درصدی مصرف انسولین در کنار کمبود این دارو در کشور باعث شد تا پیگیری هایی صورت گیرد و عامل اصلی که قاچاق انسولین به کشور های همسایه بود، مشخص شود.

دکتر محمد رضا فاضلی در گفتگوی اختصاصی  با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یارانه دارو های مصرفی در داخل کشور نسبت به پارسال تغییری نکرده گفت : میزان یارانه تخصیص یافته به داروها همان مبلغ سال گذشته ، یعنی دویست و ده میلیارد تومان است که به هر حال این مبلغ کم ، مشکلاتی را به وجود آورده و اداره نظارت دارو را محدود کرده است ؛ چرا که همه داروهای مورد نیاز اقشار خاص را نمی توانیم پوشش دهیم .

وی با اشاره به اینکه بعضی از داروها با افزایش مصرف روبرو شده است گفت : نمونه بارز این افزایش ، داروی انسولین است و دولت هم تمایل زیادی دارد که بیماران دیابتی از داروی انسولین یارانه ای استفاده کنند و حتی ما پیشنهاد حذف یارانه را در ابتدای سال به دکتر لنکرانی وزیر بهداشت ارائه کردیم ولی به خاطر دسترسی راحت تر بیماران به انسولین ؛ وزیر موافقت نکردند .

مدیر کل اداره نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه گفت : کشور ما به خاطر همسایگی با کشورهایی که بیشترین بیماران دیابتی در آن زندگی می کنند و دسترسی آسان به انسولین یارانه ای، بهترین فضا برای قاچاق انسولین به خارج از ایران شده است .

وی نشان کرد : متاسفانه از ابتدای سال تا حالا چیزی حدود 50 درصد رشد مصرف انسولین داشته ایم که این میزان نسبت به سال قبل چشم گیر است و طبق بررسی های صورت گرفته قسمت اعظم مصرف این داروها در استان های مرزی کشورمان با کشورهای همسایه (عراق و افغانستان ) است .

دکتر فاضلی افزود: طبق بررسی های صورت گرفته متوجه شدیم انسولین به این کشورها قاچاق می شود .

وی با اشاره به اینکه قیمت اولیه و اصلی انسولین حدود 4 هزار و پانصد تومان است گفت : از این میزان مبلغ قابل توجهی جزء یارانه محسوب می شود و بیمار مبلغ کمی را پرداخت می‌کند  و این مسئله باعث شده تا سود جویان به فکر  قاچاق این دارو به کشور های همسایه بیفتند .

مدیر کل اداره نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت : برای  جلوگیری از این امر به تمام شرکت های پخش دارو به استان ها اعلام شده اکیدا داروی بالاتر از میزان اصلی ارائه نشود و به همان مقدار که از قبل توزیع می شد داروها را تقسیم کنند و همچنین توزیع داروی انسولین تنها در داروخانه های شبانه روزی و خاص انجام شود .

وی با اشاره به اینکه رشد 50 درصدی مصرف داروی انسولین به خاطر قاچاق از سوی شهر های مرزی بوده است گفت : با برنامه ریزی های صورت گرفته سعی در جلوگیری  قاچاق داروهای یارانه ای مخصوصا انسولین به کشورهای همسایه می کنیم .

کد مطلب 542052

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