مدیرکل صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی، درگفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوازهای تاسیس و واحدهای به تولید رسیده صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، گفت: در حال حاضر بالغ بر12 هزار و 501 فقره جواز تاسیس صنایع تبدیلی وتکمیلی در بخش باغی ، زراعی، دامی و شیلاتی با سرمایه گذاری 55 هزار و 918 میلیارد ریال و با اشتغالزایی 195 هزار و 656 نفر صادر شده است.

عباسعلی پاکنژاد، با بیان آنکه 2 هزار و 892 واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشور به تولید رسیده است، افزود: این میزان واحد با سرمایه گذاری بالغ بر 6 هزار و 212 میلیارد ریال و با اشتغالزایی 35 هزار و 902 نفر در بخش کشاورزی به تولید رسیده است.

وضعیت فعلی صنایع تبدیلی گوشت قرمزو سفید

مدیرکل صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی، تعداد واحد های کشتارگاهی را در کشور 436 واحد خواند و افزود: در حال حاضر در کشور تعداد 436 واحد کشتارگاهی اعم از دام سبک و سنگین وجود دارد که از این تعداد 56 واحد به صورت صنعتی و یا نیمه صنعتی فعالیت می کنند.

وی با اعلام آنکه امسال 865 هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می شود، بیان کرد: سال گذشته تولید گوشت قرمز در کشور معادل 843 هزار تن بوده است.

پاکنژاد، میزان مصرف سرانه گوشت قرمز در کشور را رقمی حدود 13-14 کیلوگرم در سال خواند و افزود: در حال حاضر مهمترین اولویت در بخش کشتارگاه های دام تجمیع کشتارگاه های سنتی و جایگزینی آن با کشتار گاه های صنعتی است.

وی، میزان تولید گوشت مرغ در سال گذشته را یک میلیون و 369 هزار تن اعلام کرد و گفت: پیش بیتی می شود در سال جاری بالغ بر حدود یک میلیون و 415 هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید شود.

مدیرکل صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: طبق آمار موجود تعداد 197 واحد کشتارگاه صنعتی و نیمه صنعتی مرغ با ظرفیتی برابر با 1950هزار تن در کشور نصب شده که با توجه به روند رو به رشد پرورش و تولید گوشت مرغ در کشور این ظرفیت ایجاد شده متناسب با این میزان تولید است.

به گفته وی بازسازی و نوسازی واحد های کشتارگاه های صنعتی و نیمه صنعتی مرغ و احداث کشتارگا های جدید در استان هایی که ظرفیت صنعتی مناسبی نصب نشده در دستورکار قرارگرفته است.

وی، با اشاره به مصرف سرانه5/20 کیلوگرم گوشت مرغ در کشور، بیان کرد: در حال حاضر 133 واحد تولید فرآورده های گوشتی با ظرفیت اسمی بالغ بر 380 هزار تن در کشور فعالیت می کنند.

وضعیت واحد های بسته یندی گوشت قرمز و سفید

پاکنژاد، تعداد واحدهای بسته بندی انواع گوشت قرمز و سفید را 153 واحد فعال با ظرفیت اسمی بالغ بر 200 هزار تن اعلام کرد و گفت: این واحدها در شرایط بهداشتی با نظارت سازمان دامپزشکی کشور انواع گوشت را بعضا در محل کشتارگاه صنعتی و یا در واحدهای مستقل قطعه بندی و بسته بندی می کنند که این امر در سلامت غذایی جامعه نقش به سزایی را ایفا می کند.

وی، با بیان مطلب فوق افزود: متاسفانه این واحد ها نتوانسته اند نسبت به میزان تولید ماده اولیه در کشور جایگاه مطلوبی را در صنایع گوشت باز کنند.

مدیرکل صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی، به توزیع سنتی گوشت قرمز در کشور اشاره کرد و گفت: از دیرباز تاکنون دام توسط واسطه ها از مراکز تولید خریداری و برای کشتار به کشتارگاه ها حمل می شود و صاحبان قصابی ها و مراکز عرضه گوشت پس از گزینش دام آن را کشتار و به محل فروش حمل می کنند و مشتریان نیز با انتخاب عضوی از آن اقدام به خرید می کنند.

علل عدم استقبال گسترده مردم از استفاده گوشت بسته بندی

وی، هزینه های بسته بندی و بهای بالاتر آن نسبت به گوشت لاشه ای را یکی ازعلل عدم استقبال مردم از استفاده گوشت بسته بندی شده ارزیابی کرد و افزود: عدم اطمینان از کیفیت وکمیت، عدم دسترسی آسان، عدم عرضه در اوزان دلخواه مصرف کننده، عدم اطمینان به تاریخ مصرف، عدم امکلان شرایط مناسب نگهداری گوشت درفروشگاه ها ازعواملی است که معمولا عموم مردم از استفاده گوشت بسته بندی امتناع می کنند.

مشکلا ت موجود در بخش بسته بندی گوشت قرمز و سفید

پاکنژاد، دراین رابطه اظهار داشت: عدم فرهنگ سازی مناسب برای مصرف، نیازبه سرمایه در گردش، قیمت بالاتر گوشت بسته بندی شده نسبت به گوشت لاشه، کمبود وگران بودن ماشین آلات نوین بسته بندی گوشت به منظور ارتقاء و ماندگاری گوشت در فروشگاه ها از مشکلات پیش روی صنعت بسته بندی گوشت قرمز و سفید شناخته شده است.

وی با تاکید بر ضرورت تغییر روند سیستم کشتار از سنتی به صنعتی یا نیمه صنعتی، تصریح کرد: از مجموع 436 واحد کشتارگاهی تعداد 380 واحد به صورت سنتی و بالغ بر 56 واحد نیز به صورت صنعتی و یا نیمه صنعتی فعال هستند. این در حالی است که نظارت و کنترل بهداشتی ازحیث سلامت توسط سازمان دامپزشکی کشور صورت نمی پذیرد.

مدیرکل صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی، بیان کرد: عدم سرمایه گذاری لازم از سوی بخش خصوصی در این زمینه بر مشکلات این صنعت افزون شده است.

مشکلات صنایع کشتارگاهی

وی، یکی از مولفه های سودآوردر یک واحد کشتارگاهی صنعتی را به لحاظ میزان کشتار در حجم زیاد، استقرار و ایجاد تبدیل ضایعات و صنایع جانبی دانست و عنوان کرد: این درحالی است که در کشتارگاه های سنتی این مهم به علت پایین بودن تعداد دام کشتارشده درروز از لحاظ سرمایه گذاری اولیه مقرون به صرفه نیست.

پاکنژاد، با اشاره به دیگر مشکلات کشتارگاه های دام در کشور، اظهار داشت: دام های قابل کشتار در یک استان در اکثر موارد بیش از نیاز داخل آن استان است لذا این امر انگیزه صادرات به سایر استان ها را تشدید می کند لذا جابجایی دام زنده علاوه بر مشکلات حمل و نقل و افت ماده اولیه (تلف شدن دام) در این زمینه بروز مسائل بهداشتی را به دنبال خواهد داشت.

وی، با اشاره به تعدد متولی در برنامه ریزی و ساماندهی امور کشتارگاها و صنایع گوشت و صنایع جانبی آن، بیان کرد: عدم مطالعه کافی در احداث برخی واحد های کشتارگاهی توسط بخش دولتی ونیمه دولتی و بلا استفاده بودن سرمایه گذاری هنگفت انجام شده در برخی از استان ها از دیگر موانع موجود بر سر راه این صنعت است.

مدیرکل صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی، قرار گرفتن کشتارگاه های سنتی در بافت شهری و مسکونی را با بروز مشکلات زیست محیطی همراه دانست و افزود: هزینه کشتار درکشتارگاه سنتی در حال حاضر به مراتب تازل تر از کشتار در یک واحد کشتار گاه صنعتی است و انگیزه مادی باعث عدم استقبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این صنعت شده است.

عرضه 60 نوع فرآورده گوشتی در کشور

وی، با اشاره به رشد چشمگیر تولید فرآورده های گوشتی در کشور، بیان کرد: هم اکنون بالغ بر 60 نوع فرآورده گوشتی تهیه، تولید و به بازار مصرف عرضه می شود.

پاکنژاد، اظهار داشت: مصرف سرانه فرآورده های گوشتی در کشور بالغ بر حدود 3 کیلو گرم است.

وی، ظرفیت صنعتی موجود در بخش تولید فرآورده های گوشتی را با عمری بیش از 10 سال همراه دانست و افزود: باز سازی و نوسازی این واحد ها به فناوری های نوین و تولید غذاهای آماده در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرارگرفت است.