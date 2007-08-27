به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت ‌الله محمد یزدی در حاشیه مراسم بزرگداشت آیت ‌الله بهجتی در جمع خبرنگاران بابیان این ‌مطلب ، اظهار داشت: آیت ‌الله‌ مشکینی دارای ویژگی‌های خاص مدیریتی و فقهی بودند و فردی که به جای وی انتخاب می‌شود باید از حداقل ویژگی‌های ایشان برخوردار باشد.



وی تصریح کرد: آشنایی تخصصی با مسایل فقهی، حوزوی و شناخت مراجع و مرجعیت از عواملی است که رئیس مجلس خبرگان رهبری باید از آن برخوردار باشد.



نایب رئیس مجلس خبرگان افزود: علاوه بر این مسایل، رئیس مجلس خبرگان رهبری باید از مسایل روز دنیای اسلام، مطلع بوده و بر مسائل فقاهت نیز آگاهی داشته باشد.



وی در ادامه با بیان این‌ که طبق آیین ‌نامه مجلس خبرگان رهبری، در اولین جلسه بعد از بروز مشکل برای یکی از اعضای هیأت رئیسه باید انتخابات برگزار شود، گفت: این مجلس هنوز بعد از ارتحال آیت ‌الله مشکینی تشکیل جلسه نداده و در اولین جلسه خود اقدام به برگزاری انتخابات رئیس مجلس خبرگان رهبری خواهد کرد.



آیت ‌الله یزدی خاطر نشان کرد: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مجلس خبرگان رهبری هنوز روی هیچ گزینه ای برای تصدی ریاست خبرگان بحث جدی نداشته است.