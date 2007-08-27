نشریه ای در دانشگاه گرگان توقیف نشده است

محمود شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: نشریات در دانشگاه گرگان تفکرات خود را آزادانه مطرح می کنند. کوبیدن به طبل محدودیت فضای فعالیت نشریات دانشجویی یک اتفاقی است که هیچ ربطی به دانشگاه ندارد و صرف بهره برداری سیاسی عنوان می شود.

مدیر امور فرهنگی دانشگاه گرگان اضافه کرد : هیچ کدام از نشریات دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال گذشته توقیف نشده اند و حتی مواردی بوده است که به صورت ویژه در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه بررسی شده است اما صلاح دانستند که تخفیف داده شود.

شریعتی با بیان اینکه فضا برای فعالیت نشریات دانشجویی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان باز است، یادآور شد : فضای دانشجویی فضای شور و نشاط است و باید به دانشجویانی که برای فعالیت دانشجویی ابراز علاقه می کنند میدان داده شود و با منطق و بر اساس موازین با آنها رفتار شود.

به گزارش مهر، سلسله گفتگوهای مهر با مدیران دانشگاهی و دانشجویان فعال نشریات دانشجویی در حالی صورت می گیرد که دکتر محمد باقر خرمشاد در گفتگوی مشروح با خبرگزاری مهر از عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه نشریات دانشجویی دفاع کرد و از فراهم بودن زمینه برای فعالیت این نشریات خبر داد. خرمشاد معتقد روند رو به رشد نشریات دانشگاهی در دو سال گذشته است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اخبار متعدد توقیف نشریات دانشجویی را که رسانه ها به آن اهمیت داده اند را نوعی شیوه فاشیستی در تبلیغ دانست و عنوان کرد : این شیوه یعنی دروغی را تکرار کنید، تکرار کنید تا جا بیافتد، مثل اینکه قرار است عده ای این بستن و بستن را تکرار کنند. در دروغ بودن این ادعا همین بس که ما از خبرنگاران دعوت می کنیم که بیایند و تعداد نشریات دانشجویی را در این دو سال ببیند.

خبرگزاری مهر پیش از آنکه نمایشگاه نشریات دانشجویی برگزار شود، در صدد جمع آوری برآیندی از دیدگاههای مدیران دانشگاهی و فعالان نشریات دانشجویی است.