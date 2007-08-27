مسجدالاقصی؛ آشکارا پنهان می شود

40 سال از اشغال فلسطین توسط اسرائیل می گذرد و رژیم اشغالگر فعالیتهای تدریجی و مستمر خود را در راستای تسلط بر شهر تاریخی مسلمانان ادامه می دهد تا قدس را به عنوان پایتخت رسمی خود به جهانیان معرفی کند.

طی یک سال اخیر اقدامات و تعرضات اسرائیل بیشتر شده، با سرعت و گسترش زیادی انجام می شود، به گونه ای که شهر رنگ و بوی تغییر را به خود گرفته است. اگر چه این نکته بر همه مسلمانان روشن شده و حتی به گوش مسئولان و سردمداران حکومتی و دولتی و سازمانهای بین المللی و اسلامی هم رسیده است، اما چرا هیچ اقدامی در این راستا صورت نمی گیرد؟ سؤالی است که مدتها بی پاسخ مانده است.

پاسخ به این سؤال مسلتزم مسئولیت پذیری است و گویی هر کس مسئولیت این اقدام را نیز به دیگری واگذار می کند و شاید هم تنها فلسطینیان را مسئول حفاظت از شهر خود می دانند، شهری که بنا به ادعای مسلمانان شهر تاریخی آنهاست، محل معراج نبی اکرم (ص) است و اینک حفاظت از آن تنها مربوط به فلسطینیان است.

هر روز روزنامه ها، رسانه ها و خبرگزاریها خبر از تعرضات، اقدامات، طرحها و پروژه هایی می دهند که اسرائیل سالها و شاید هم قرنها برای آنها برنامه ریزی کرده و اینک با سرمایه گذاری، آنها را اجرا می کند. اما هیچ صدایی از هیج جایی بر نمی آید. چه کس و یا کسانی باید تاوان این سکوت را بدهند، کودکان بی گناهی که هر روز زیر سلطه اسرائیل مرگ را تجربه می کنند؟ یا کهنسالانی که اینک به آخر خط رسیده اند؟

سخن از تکرارها است، تکرارهایی که تاکنون هیچ پاسخی نداشته است. تکرارهایی که گفتنشان آزار دهنده شده. تکرارهایی که گوشها را پر کرده. تکرارهایی که دیگر حد و مرز تلنگر و هشدار را گذرانده و اینک به اخباری سوخته تبدیل شده اند که گویی کسی حاضر نیست بشنود.

مسجد الاقصی که قرنها مرکز کشمکش میان گروههای مختلف بوده است، این بار نیز با کشمکش میان مسلمانان و یهودیان اوقات می گذارند گویی خود را تسلیم کرده تا به کنیسه یهودیان تبدیل شود.

این همان چیزی است که شیخ جمال بواطنه وزیر اوقاف و امور دینی فلسطین مشاهده کرده که اسرائیل به منظور ایجاد تهویه و تنفس نمازگزاران سعی دارد تا در سقف صحن مسجدالاقصی تغییراتی ایجاد کند. اگر چه ورود مسلمانان به مسجدالاقصی با شرایط و قید و بندهای خاصی همراه است که تنها اسرائیل تعیین می کند و یا صدای اذان که مدتهاست از آن به گوش نمی رسد، در کنار همه اینها تبدیل مسجد به کنیسه و قرار دادن هیکل موهوم در آن چیز عجیبی نیست.

اگر چه او ( شیخ جمال بواطنه) و رؤسای سازمانهای دیگر فلسطین از یونسکو خواستند که به سرعت طرحهای اسرائیل را متوقف کند، اما یونسکو نه تنها مداخله نمی کند، بلکه این مسئله را نادیده می گیرد. اگر چه چند ماه گذشته یک گروهی را به مسجدالاقصی اعزام کرده بود تا از چند و چون فعالیتهای اسرائیل گزارشی تهیه کنند، اما نه تنها هیچ گزارشی به دست نیامد، بلکه آنچه به دست آمده بود تشکری وسیع از رژیم اشغالگر اسرائیل بود که ترمیم و بازسازی مسجدالاقصی را به عهده گرفته است و با هزینه خود این اقدامات را در مورد مسلمانان انجام می دهند.

جالب اینجاست که هیچ سؤالی هم برای آنها پیش نیامد که چرا اسرائیل چنین لطفی را در حق مسلمانان انجام می دهد. اما با هر نگرش و دیدی واقع گرایانه می توان دریافت که اسرائیل با این اقدامات هویت اسلامی و جایگاه دینی همه مسلمانان را زیر سؤال می برد.