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۵ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۲۶

رئیس اورژانس تهران:

50 تا 60 درصد تهرانی ها از خدمات اورژانس استفاده می کنند

50 تا 60 درصد تهرانی ها از خدمات اورژانس استفاده می کنند

رئیس اورژانس تهران از انجام روزانه یک هزار ماموریت توسط نیروهای اورژانس خبر داد.

دکتر محمود رضا پیروی با اشاره به کوتاه شدن زمان حضور اورژانس در محل ماموریت، به خبرنگار مهر گفت: هنوز با وضعیت ایده آل فاصله داریم اما ماموریت ها در حد استانداردها انجام می شود.

وی ضمن تاکید بر بهبود وضعیت اورژانس در مقایسه با دو سال قبل، تصریح کرد: تعداد ماموریت های اورژانس تهران از 450 ماموریت روزانه به حدود یک هزار ماموریت افزایش یافته است.

رئیس اورژانس تهران با اشاره به عدم استفاده تمامی شهروندان از ظرفیت اورژانس، اظهار داشت: هنوز با وضع مطلوب فاصله داریم، چون در حال حاضر فقط 50 تا 60 درصد مردم از خدمات اورژانس استفاده می کنند و این نشان می دهد که نتوانسته ایم رضایت همه را جلب کنیم. 

کد مطلب 542078

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