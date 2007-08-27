معاون رئیس جمهوری عراق به سوریه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، عادل عبدالمهدی اواسط هفته آتی به دعوت فاروق الشرق همتای سوری خود به دمشق می رود.

دعوت از عبدالمهدی معاون رئیس جمهوری عراق برای سفر به دمشق در حالی صورت می گیرد که نوری المالکی اخیرا بعد از30 سال به عنوان اولین نخست وزیرعراق با سفر به سوریه با مقامهای این کشوردیدار کرد.

پیش بینی می شود که "عادل عبدالمهدی" دراین سفر با "بشاراسد" رئیس جمهوری و "ولید المعلم" وزیرامورخارجه سوریه نیز دیدار کند.

منابع بلند پایه به این روزنامه لبنانی گفتند: سفرعادل عبدالمهدی درچارچوب سیاست هدفمند سوریه برای برقراری روابط خوب و حسنه با همه طیف های عراقی انجام می شود.

این سفر همچنین درچارچوب تلاش های دمشق برای حمایت از روند آشتی ملی عراق صورت می گیرد.

قرار بود سفرعادل عبدالمهدی اوایل ماه جاری انجام شود،اما به دلایل لجستیکی به تعویق افتاد.

