به گزارش مهر، موزه دیرینه شناسى که در پارک انقلاب کرمان و در فضایى غارگونه در سال ۱۳۸۲ با همکارى شهردارى این شهر تأسیس شده است حاصل ۲۶ سال فعالیت یک فسیل شناس تجربى است که اکنون در آن به روى علاقه مندان بسته شده است . این موزه از سوى بسیارى از کارشناسان رشته زمین شناسى، مسئولان و نیز شهروندانى که از آن بازدید کرده اند مورد توجه قرار گرفته بود .

وجود فسیل هایى مربوط به ادوار مختلف تاریخ که تعداد آنها به ۳۰ هزار قطعه مى رسد و نیز فسیل هایى که تخمین زده مى شود متعلق به دوره پرکامبرین یعنى حدود ۵۵۰ میلیون سال پیش هستند مى توانست توجه بسیارى را به این موزه جلب کند .

مدیر موزه دیرینه شناسى کرمان اظهار داشت : در این موزه فسیل هایى نگه دارى مى شوند که به دلیل منحصر به فرد بودن تدابیر ویژه اى براى نگه دارى دارند .

محمد تجربه کار، تصریح کرد : با توجه به این که ۹۹ درصد فسیل هاى این موزه در استان کرمان پیدا شده اند مى توان ادعا کرد که این استان بهشت زمین شناسان است اما حمایت نکردن عملى از فعالیت این موزه نشان مى دهد که اراده اى براى گسترش فعالیت ها در این زمینه وجود ندارد و به تعطیلى کشیده شدن موزه نشانه آن است .

وی یادآور شد : در این حال تعامل چندانى میان بخش زمین شناسى دانشگاه شهید باهنر کرمان و این موزه برقرار نشده است به طورى که تنها، کتابى درباره فسیل هاى این موزه را دانشگاه « ماسى » نیوزیلند منتشر کرده است .

تجربه کار تاکید کرد: ظ اهراً اگر ارتباط بیشترى میان مراکز علمى تحقیقاتى دانشگاهى در استان کرمان و کشور با این موزه برقرار مى شد امکان بیشترى به وجود مى آمد تا درباره نظریه هایى که پس از نمایش سنگواره هاى این موزه ارائه شده قضاوت علمى بهترى صورت گیرد، اما تاکنون چنین اقدامى انجام نشده است . تجربه کار با دعوت از همه کارشناسان و صاحبنظران براى مشارکت بیشتر درخواست کرد تا زمینه را براى تبدیل این موزه به یک مرکز علمى پژوهشى فراهم کنند .

تجربه کارخاطر نشان کرد : به دلایلى از جمله محدودیت فضاى موزه، حدود ۱۰۰ هزار قطعه فسیل را که در استان کرمان یافته است را در منزل خود نگهدارى مى کند و همانجا دست به طبقه بندى آنها زده است . در این میان سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى استان کرمان اخیراً وعده هایى را براى کمک هاى مالى به این موزه و پابرجا نگهداشتن آن داده است و این امیدوارى به وجود آمده است تا موزه دیرینه شناسى کرمان از وضع فعلى خارج شود .

به هرحال نمى توان از هزاران فسیل دیدنى به راحتى گذشت و وجود آنها را نادیده گرفت چرا که بررسى بیشتر روى آنها مى تواند نکات بیشترى از تاریخ زمین شناسى این منطقه از کشورمان را روشن کند و حتى به پژوهشکده اى ملى در این زمینه تبدیل شود، تا مباحث تخصصى مربوط به فسیل شناسى در آن پیگیرى شود .

اتفاقى که تاکنون به دلایل مختلف روى نداده است و فسیل هاى ارزشمند فراوانى از دید علاقه مندان دور مانده اند و تحقیقات جامعى نیز بر روى فسیل هایى که نظریات جدیدى را در علم زمین شناسى به اذهان متبادر مى کنند، انجام نشده است .

البته مدیر این موزه ۳ کتاب درباره فسیل هایى که در سالیان اخیر پیدا کرده است را در دست انتشار دارد که مى توانند دستمایه خوبى براى بازشدن باب تحقیقات درباره این فسیل ها باشد .

یکى از مقام هاى ارشد سازمان زمین شناسى کشور در بازدیدى که از این موزه داشته است به نکته جالب توجهى اشاره کرده و نوشته است : از هر پدیده اى نباید به سادگى گذشت حتى به صرف این که با دانش ما مطابقت ندارد .