شعر عطار در استرالیا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک ناشر استرالیایی ترجمه ای از اشعار عطار را با عنوان "50 شعر از عطار" به زبان انگلیسی منتشر کرد.

این ترجمه با همکاری علی علیزاده و کنت آوری - ایران شناس استرالیایی - ترجمه و منتشر شده است. منتخبی از اشعار عطار به عنوان نشانه های شعر عشق و صوفی گری به همراه یادداشت های توضیحی و تحلیلی در این کتاب خوانندگان استرالیایی را با این شاعر ایرانی آشنا کرده است.

در مقدمه کتاب آمده است، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری یکی از شاعران بزرگ ایران بوده که در زمینه دین و طبابت نیز مطالعات زیادی داشته است.