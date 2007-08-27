۵ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۲۴

نمایشگاه عرضه مستقیم کالای پاییزه در اراک برپا می شود

اراک - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عرضه مستقیم کالای پاییزه با حضور 150 واحد تولید کننده و اصناف فعال در مجموعه ورزشی امام خمینی اراک برپا می شود.

رئیس مجمع امور صنفی اراک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه را کیف، کفش، خوارو بار، محصولات غذایی و پروتئینی، پوشاک، لوازم التحریر و محصولات بهداشتی شامل می شوند.

علی جعفر محصولی  افزود: این نمایشگاه به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس در محیطی به وسعت حدود سه هزار مترمربع برگزار می شود.

وی بیان داشت: کلیه محصولات قابل ارائه در نمایشگاه عرضه فصلی کالا با پنج‬ تا ‪۱۵‬درصد تخفیف زیر قیمت بازار به مصرف ‌کنندگان عرضه خواهد شد.

محصولی با اشاره به نزدیکی ماه مبارک رمضان خاطرنشان کرد: سبد غذایی خاصی‌ از سوی مسئولان مربوطه برای عرضه در نمایشگاه ‌اعلام خواهد شد که به بازدیدکنندگان عرضه می‌شود.

وی بیان داشت: این نمایشگاه فصلی از ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۳‬شهریور ماه به مدت ‪۱۰‬روز از ساعت ‪ ۹‬صبح تا‪ ۲۱ ‬برای بازدیدکنندگان دایر است.

