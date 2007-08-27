نمایشگاه عرضه مستقیم کالای پاییزه در اراک برپا می شود

رئیس مجمع امور صنفی اراک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه را کیف، کفش، خوارو بار، محصولات غذایی و پروتئینی، پوشاک، لوازم التحریر و محصولات بهداشتی شامل می شوند.
علی جعفر محصولی افزود: این نمایشگاه به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس در محیطی به وسعت حدود سه هزار مترمربع برگزار می شود.
وی بیان داشت: کلیه محصولات قابل ارائه در نمایشگاه عرضه فصلی کالا با پنج تا ۱۵درصد تخفیف زیر قیمت بازار به مصرف کنندگان عرضه خواهد شد.
محصولی با اشاره به نزدیکی ماه مبارک رمضان خاطرنشان کرد: سبد غذایی خاصی از سوی مسئولان مربوطه برای عرضه در نمایشگاه اعلام خواهد شد که به بازدیدکنندگان عرضه میشود.
وی بیان داشت: این نمایشگاه فصلی از ۱۴تا ۲۳شهریور ماه به مدت ۱۰روز از ساعت ۹صبح تا ۲۱ برای بازدیدکنندگان دایر است.
نظر شما