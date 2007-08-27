تصویب 5 لایحه موافقتنامه همکاری خارجی در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، لایحه موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک فدرال اتیوپی و لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان مورد تصویب قرار گرفت.

لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس و لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت از دیگر لوایحه موافقتنامه ای بود که نمایندگان به آن رای مثبت دادند.

نمایندگان همچنین در جلسه امروز لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی عظمای لیبی را به تصویب رساندند.