محور دشت ارژن - کازرون پاییز امسال به بهره برداری می رسد

شاهین محمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: طی بازدید های به عمل آمده از محور مذکور روند عملیات اجرایی این پروژه مناسب بوده و شرایط برای بهره برداری از این محور تا پایان پاییز امسال فراهم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افتتاح و بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی شهرستان کازرون اظهار داشت: این نیروگاه دارای چهار واحد 126مگاواتی است که از بخار حاصل از انرژی مصرف شده گاز، برق تولید می شود.

محمد صادقی با بیان این که با بهره برداری کامل از این نیروگاه بخش عمده ای از برق مصرفی استان فارس تامین می شود، خاطرنشان کرد: ظرفیت دو واحد افتتاح شده این نیروگاه حدود 400 مگاوات بوده که با بهره برداری از دو واحد دیگر در آذر ماه سال جاری، مجموع تولید به یک هزار و 300 مگاوات افزایش خواهد یافت.