جریمه 1میلیون تومانی والدین در صورت ممانعت از تحصیل دانش آموزان/ وجود 48 هزار کلاس چند پایه در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقر زاده امروز در جمع خبرنگاران حاضر در ساختمان شماره 2 وزارت آموزش وپرورش ضمن تشریح عملکرد و برنامه های در دست اجرای این معاونت در هفته دولت با اعلام این موضوع ودرپاسخ به سوال خبرنگارمهر ادامه داد : براساس قانون حقوق کودکان، تحصیل حق بچه هاست و تا کنون برخی از والدین ازسوی محاکم قضایی موظف به پراخت این وجه شده اند .

وی گفت : والدین برخی ازدانش آموزان در شهرستانهای استان اصفهان در این خصوص محکوم شده اند اما میزان جریمه ها و تعداد متخلفان عدد قابل توجهی نبوده و به جمع بندی نهایی نرسیده است .

باقرزاده در باره خانواده های محرومی که توان تامین مالی فرزندان خود را برای ادامه تحصیل ندارند افزود : آموزش وپرورش مدعی کمک به محرومان است و از همین رو در تغذیه و خدمات افراد کمک رسانی می کند از همین رو در جایی که مدرسه باشد دلیلی برای عدم حضور دانش آموزان وجود ندارد .

معاون وزیرآموزش وپرورش در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر این که آیا والدین نیز می توانند در قبال نبود مدرسه برای تحصیل دانش آموزان شکایتی انجام دهند یا خیر اضافه کرد : تا کنون چنین موردی وجود نداشته و طبق قانون وزارت آموزش وپرورش در تمام مناطق دارای امکانات، مدرسه سازی کرده است .

وی از پایان شیوه نامه الزامی کردن تحصیل دانش آموزان خبر داد و گفت : این آئین نامه روی میز وزیر آموزش و پرورش قرار دارد و ظرف هفته آینده به استانها ابلاغ خواهد شد .

معاون آموزش و پرورش عمومی کشوردرادامه اعلام کرد : در حال حاضر حدود 97 هزار مدرسه راهنمایی و ابتدایی با 10 و نیم میلیون دانش آموز معادل دو سوم جمعیت آموزشی ایران را در خود جای داده است.

باقرزاده با تاکید براهمیت آموزش عمومی، تحقق تربیت اسلامی عدالت آموزشی ، بهبود مدیریت آموزشگاهی ، ارتقاء کیفیت آموزشی ، تقویت پژوهشی ، توسعه مشارکت همه جانبه و راهبردهای اسلامی را از مهم ترین عناوین آموزش عمومی در برنامه چهارم توسعه اعلام کرد .

معاون وزیرآموزش وپرورش با اشاره به هدف توسعه مدارس شبانه روزی از وجود یک هزار و 180 واحد آموزشگاهی شبانه روزی خبر داد و افزود : حدود 170 هزار دانش آموزی که راهی برای ادامه تحصیل نداشته اند وارد این مراکز شده اند .

باقرزاده یاد آور شد : 48 هزار کلاس چند پایه در کشور وجود دارد و در برابر این پرسش یکی از خبرنگاران که آیا این امر از افتخارات دولت نهم به شمار می رود یا خیر گفت: اگر موضوع پوشش تحصیلی دانش آموزان باشد کلاس های چند پایه افتخار محسوب می شوند و تا کنون نیز بررسی علمی و پژوهشی ای مبنی بر کم بودن کیفیت این کلاس ها انجام نشده است. با این حال در صدد افزایش سطح کیفی کلاس های چند پایه هستیم .

وی 60 درصد از اعتبارات در نظر گرفته شده بخش " آموزش برای همه " را کمک به پوشش برنامه های آموزشی و 40 درصد آن را به منظورارتقاء کیفیت آموزشی عنوان کرد و از همکاری سازمان های یونسکو ، یونیسف و بانک جهانی برای مشترک کردن تعالیم به دانش آموزان استثنائی و عادی خبر داد .

معاون وزیرآموزش و پرورش گفت : در سال تحصیلی گذشته حدود 66 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل به آغوش نظام تعلیم و تربیت کشور بازگشتند که 30 هزار نفر آنان ابتدایی و 36 هزا رنفردیگر در پایه راهنمایی بودند .

باقرزاده در زمینه تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل در مهر امسال افزود : هنوز آمار سرشماری های سال 85 در اختیار وزارت آموزش وپرورش قرار نگرفته و ممکن است این ارقام دچار کم شماری شده باشند. اما طبق داشته های موجود بیش از 95 درصد بچه های ابتدایی 6 تا 10 سال تحت پوشش واقعی آموزش قرار گرفته اند . پوشش ظاهری این دانش آموزان 112 درصد است .پوشش ظاهری پایه های راهنمایی حدود 115 درصد و پوشش تحصیلی واقعی آنان حدود 80 درصد اعلام شده است .همچنین پیش بینی می شوند تعداد دانش آموزان راهنمایی درسن تحصیل پایه راهنمایی خارج از مدرسه 350 هزار نفر باشد که این رقم در دوره ابتدایی کمتراست .

معاون وزیرآموزش و پرورش با اشاره به طرح پلیس همیار و کاهش 4/10 درصدی تخلفات ناشی از آن از ادامه این طرح در مهرامسال ، با رویکرد جدید و رتبه بندی 1 تا 3 پلیس های همیارنیز خبر داد.