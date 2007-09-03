جنبش عدم تعهد؛ تلاش برای ایفای نقش موثر جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، جنبش عدم تعهد در سال 1961 میلادی برابر با 1340 شمسی، در گرماگرم جنگ سرد با تلاش رهبرانی همچون نهرو، سوکارنو، جمال عبدالناصر و تیتو به عنوان نیرویی که به قول نهرو "ضد بلوک ونه بلوک" بود با هدف وحدت میان کشورهایی که نه در اردوگاه کمونیسم ونه در اردوگاه کاپیتالیسم قرار داشتند، بنیان گذاشته شد، اما با اتمام دوران جنگ سرد، هم اکنون اعضای این جنبش را اکثرا کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند.

نخستین تلاش برای ایجاد همگرایی میان کشورهایی که بعدا به غیر متهدها معروف شدند، در سال 1955 در کنفرانس باندوگ انجام شد و در 1961 با حمایت فیدل کاستور و مارشال تیتو در کنفرانسی که در کشورهای یوگسلاوی سابق برگزار شد، این سازمان موجودیت خود را اعلام کرد.

این جنبش تا کنون چهارده نشست در سطح سران برگزار کرده است . همانطور که بدان اشاره رفت نخستین آن در بلگراد در سال 1961 و چهاردهمین آن نیز در 2006 در هاناوا پایتخت کوبا بود.

هم اکنون 118 کشور جهان که تقریبا بیش از دو سوم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند عضو جنبش عدم تعهد می باشند، در حال حاضر کشور کوبا ریاست دوره ای این جنبش را بر عهده دارد.

اصول و ارزش ها

در اجلااس باندونگ 1955 که رهبران سیاسی بنام و برجسته ای نظیر جمال عبدالناصر از مصر، قوان نکرمه از غنا، یوسیپ، بروس تیتو از یوگسلاوی سابق، جواهر نعل نهرو از هند و احمد سوکارنو از اندونزی حضور داشتند، اصول و سیاست های اولیه غیر متعهدها و مبنای روابط بین المللی این سازمان تدوین شد.

در واقع برای اولین بار نهرو در جریان سخنرانی سال 1954 خود در کلمبو به بیان 5 اصل راهنمای روابط بین هند و چین پرداخت که برگرفته از اندیشه های نخست وزیر وقت چین "زوانلای" تحت عنوان "قیود پنج گانه" بود.

این اصول در اجلاس باندونگ مطرح و پنج سال بعد اصول مورد تایید در اجلاس مذکور به عنوان اهداف سیاسی سازمان عدم تعهد مورد پذیرش قرار گرفتند.

این اصول عباتند از احترام متقابل به تمامیت ارضی و حاکمیت کشورهای عضو، تعهد متقابل به عدم تجاوز وحمله به یکدیگر، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، اصل برابر و برخورداری از منافع متقابل و اصل همزیستی مسالمت آمیز.

از این پس، جنبش عدم تعهد خط تمامیت ارضی کشورها، استقلال ملی و مبارزه علیه امپریالیسم، استعمار، استعمار نو، نژاد پرستی و اشغالگری را مبنای سیاست خود قرار داد. و در نشستهای بعدی، مفاهیمی نظیر خلع سلاح، تقویت سازمان ملل و دموکراتیزه کردن روابط در عرصه بین الملل به مبنای غیر متعهدها افزوده شدند.

البته عدم تعهد در عرصه اقتصادی نیز در خواست هایی مبنی بر بازسازی نظام اقتصادی جهان و همکاری مساوی بین المللی در این زمینه را مطرح کرده است که این نکات اخیر از جمله کلیدی ترین موضوعات مورد بحث در اجلاس چهاردهم هاوانا بود. در حال حاضر به نظر می رسد دفاع از چند جانبه گرایی در عصری که ایالات متحده قصد دارد جهان را به صورت تک قطبی اداره کند به عنوان درخواست اصلی کشورهای غیر متعهد مطرح است.

ساختار:

بنیانگذاران عدم تعهد و جانشینیان بعدی آنها بر این باورند که با توجه به تنوع جغرافیایی و ایدئولوژیکی کشورهای عضو، در صورت ایجاد ساختارهای رسمی همچون اساسنامه و دبیرخانه داخلی، احتمالا این جنبش از هم فرو خواهد پاشید. زیرا یک سازمان فرا ملی متشکل از کشورهایی با ایدئولوژی ها و اهداف مختلف هرگز قادر به ایجاد ساختار اداری منطقی برای اجرای سیاستهایی که مورد توافق همه کشورهای عضو باشد نخواهند بود.

به همین دلیل نوع منحصر به فردی از ساختار اداری در این جنبش شکل گرفته است. بر این اساس ساختار اداری عدم تعهد به مانند سایر سازمانهای معمول چندان سلسله مراتبی، منطقی و حساب شده نیست و تمامی کشورهای عضو فارغ از اندازه و اهمیت خود از این فرصت برخوردارند تا در تصمیم سازی و سیاستگذاری های جهانی نقش ایفا کنند.

در این راستا اجلاس سران مناسبتی است که این جنبش در بالاترین سطح تشکیل جلسه داده و کشور میزبان ریاست جنبش و مسئولیت های مربوطه از جمله تلاش برای ارتقاء اصول و فعالیت های جنبش را از کشور میزبان قبلی به مدت سه سال تا اجلاس بعدی بر عهده می گیرد. بدین ترتیب ساختار اداری جنبش نیز در طی مدت ریاست نهضت به ریاست سپرده می شود که این وظیفه را معمولا وزارت خارجه کشور ریاست بر عهده می گیرد.

به علاوه از آنجا که کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به طور منظم یکدیگر را در اجلاس های سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ملاقات می کنند و بیشتر کارهای خود را در آنجا انجام می دهند نماینده دائم کشور ریاست جنبش به عنوان وزیر امور عدم تعهد عمل خواهد نمود.

به منظور تسهیل مسئولیت های ریاست جنبش، تعدادی ساختار با هدف ارتقاء هماهنگی بین کشورهای عضو بوجود آمده است که شامل گروه های کاری، گروه های تماس، کمیته های خاص و سایر کمیته های عدم تعهد می شود.

دبیر خانه امور هماهنگی

به عنوان مرکز ثقلی برای هماهنگی بین کشورهای عضو عمل می کند و وظیفه اصلی آن بازنگری و یکسان سازی کار سایر ساختارهای مذکور جهت اتخاذ مواضع یکسان از سوی کشورهای عضو در مجامع بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد است در این راستا ریاست وظیفه رهبری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های عدم تعهد را بر عهده دارد.

علاوه بر دبیرخانه امور هماهنگی، ریاست ممکن است در صورت لزوم مسئولیت سایر ساختارهای درونی جنبش را بر عهده بگیرد. مسئولیت گروه های کاری ممکن است به عهده سایر کشورهای عضو گذاشته شود.

کمیته مشترک هماهنگی

به منظور ارتقا هماهنگی و همکاری بین جنبش عدم تعهد و گروه 77 در جهت ارتقاء منافع کشورهای در حال توسعه در عرصه بین المللی یک کمیته مشترک هماهنگی از سال 1994 بین دو گروه تشکیل شده است که به طور منظم جلساتی را در نیویورک برگزار می کنند.

تروئیکای عدم تعهد

در سال 1996 و در جریان اجلاس سران دهلی نو، ایده تشکیل تروئیکای عدم تعهد متشکل از روسای قبلی، فعلی و آتی عدم تعهد شکل گرفت و برای اولین بار در سال 1997 و در جریان اجلاس 52 مجمع عمومی این ایده جامه عمل پوشید و از آن بعد تا کنون اوایل سپتامبر هر سال در نیویورک تشکیل جلسه می دهد.

گروه 10

در جریان اجلاس دهلی، همچنین پیشنهاد شد روسای قبلی و بعدی عدم تعهد نشست های مشترک منطقی را در سطوح مختلف برگزار نمایند و موضوعاتی را که عدم تعهد لازم است در خصوص آن اعلام موضع کنند مورد بحث و بررسی قرار دهند.

مجمع اقتصاد دانان

در اجلاس دهلی نو، همچنین وزرای امور خارجه عدم تعهد تصمیم گرفتند تا یک مجمع ویژه از اقتصاد دانان از کشورهای عضو را به منظور ارزیابی وضعیت کنوین اقتصاد بین الملل از دیدگاه کشورهای در حال توسعه تشکیل دهند تا به شناسایی و تجزیه و تحلیل موضوعات اصلی مورد نگرانی جنبش بپردازند.

تصمیم گیری

تمام تصمیم گیری ها در عدم تعهد با اجماع صورت می گیرد. زیرا این مسئله به تقویت ایجاد همبستگی درون جنبش کمک می کند در مورد موضوعات حساس بین المللی سنت رایج عدم تعهد توجه کامل به اصل باز بودن و انجام مشورتهای وسیع با حداکثر ممکن مشارکت کشورهای عضو است.

اجلاس ها

بالاترین سطوح برگزاری اجلاس عدم تعهد عبارتند از: اجلاس سران، اجلاس وزرا، اجلاس وزرا در خلال اجلاس سالانه مجمع عمومی در نیویورک، اجلاس فوق العاده وزرا، اجلاس وزرای دبیرخانه امور هماهنگی، اجراس وزرای کمیته تعیین خط مشی، اجلاس دائمی وزرا در خصوص همکاری های اقتصادی و سایر اجلاس وزرا در خصوص موضوعات مهم بین المللی.

اجلاس سران

عالی ترین مجمع تصمیم گیری در خصوص عدم تعهد است که سه سال یک بار و حداقل یک ماه قبل از اجلاس عادی مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می شود. تصمیمات اجلاس سران باید از گرایش عملیاتی اتخاذ شوند.

قبل از برگزاری اجلاس سران، اجلاس کارشناسان عالی رتبه و وزرا برگزار می شود که کار تمهید اجلاس سران را بر عهده دارند. اجلاس سران خود دو کمیته دارد کمیته سیاسی و کمیته اقتصادی و اجتماعی به نظور تسهیل در نهایی نمودن اسناد مربوط به اجلاس از جمله سند اصلی و نهایی.

در این ارتباط کمیته های ذیربط کار خود را به طور غیر رسمی از اجلاس کارشناسان عالی رتبه شروع می کنند.

اجلاس وزرا

اجلاس وزرا با هدف مرور تحولات و اجرای تصمیمات قبلی اجلاس سران قبلی تشکیل می شود تا مقدمات اجلاس بعدی سران را فراهم کند. این اجلاس 18 ماه بعد از اجلاس سران برگزار می شود.

اجلاس وزرا در نیویورک نیز هر ساله و قبل از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می شود.

سیر تحولات

رهبران کشورهای آسیایی و آفریقایی که در باندونگ گرد هم آمدند به هیچ رو عین یکدیگر نبودند. گرایش های سیاسی و ایدوئولوژیک شان، بینش آنها نسبت به آینده جامعه ای که قرار بود برپا کنند یا دوباره بسازند و نیز بینش آنها نسبت به روابط این جامعه با غرب، مضمون اختلاف بین آنها بود.

جنبش های آزاذی بخش ملی به دو گرایش رادیکال سوسیالیستی و میانه رو تقسیم می شدند و تقابل بین آنها بر پایه مجموعه پیچیده ای از علل و عوامل شکل می گرفت که برخی مربوط به طبقاتی اجتماعی می شد که آن جنبش ها بر آنها متکی بودند و برخی دیگر به سوابق تشکل سیاسی و سازمانی آنها.

با وجود این پروژه مشترکی آنان را به یکدیگر نزدیک می کرد و به گردهمایی آنان معنا می بخشید. نبرد برای به انجام رساندن وظیفه تاریخی استقلال به پایان نرسیده بود و لذا برنامه مشترک حداقل آنان در پایان رساندن استعمار زدایی سیاسی آسیا و آفریقا تجسم داشت.

علاوه بر این همه توافق داشتند که استقلال سیاسی به دست آمده فقط وسیله است و هدف عبارت است از کسب آزادی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی . اما دو نگرش آنان را از یکدیگر جدا می ساخت: یک دسته که اکثریت معتقد بودند که با وابستگی متقابل در درون اقتصاد جهانی توسعه امکان پذیر است و دسته دیگر یعنی رهبران کمونیست که معتقد بودند خروجشان از اردوگاه سرمایه داری، منجر به ایجاد اردوگاه سوسیالیستی جهانی می شود اگر نه به نبعیت از اتحاد شوروی، دست کم همراه با آن.

رهبران جهان سوم که خروج از این نظام یعنی قطع اتصال را مد نظر نداشتند بین خودشان هم دارای بینش استراتژیک و تاکتیکی واحدی از توسعه نبودند. اما به درجات متفاوتی، فکر می کردند که برپا کردن یک جامعه توسعه یافته مستقل باعث نوعی درگیری با غرب خواهد شد.

جناح رادیکال بر آن بود که باید به کنترل اقتصاد توسط سرمایه شرکت های انحصاری خارجی پایان داد. آنها که دلبسته به حفظ استقلال دوباره به دست آمده خویش بودند ورود به عرصه نظامی جهانی را نمی پذیرفتند و حاضر نبودند آنطور که ایالات متحده می خواست بر آنها تحمیل کند به پایگاهی برای محاصره کشورهای سوسیالیستی بدل شوند. اما در عین حال معتقد بودند که نپذیرفتن ورود به اردوگاه ناتو لزوما به معنی آن نیست که زیر چتر حمایتی حریف یعنی اتحاد شوروی بروند.

از اینجاست که مفهوم بی طرفی یعنی عدم تعهد پیش آمد نامی که به کشورها و سازمانی داده شد که بعدها از روحیه حاکم بر باندونگ برخاست.

در مقابل قدرتهای غربی روحیه حاکم بر باندونگ را نه در عرصه سیاسی و نه در عرصه نبرد اقتصادی با رضایت خاطر نپذیررفتند. کینه حقیقتی انان نسبت به رهبران رادیکال جهان سوم در سال های 1960 که تقریبا همگی در همان دوره یعنی سالهای 65-68 سرنگون شدند نشان می دهد که بینش سیاسی عدم تعهد مورد پذیرش پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نبود.

عدم تعهد از هر کنفرانس سران تا کنفرانس بعدی، در جریان دهه های 60 و 70 به صورت جنبش غیر متعهدها نهادینه شد و با گردآوردن تقریبا تمام کشورهای آسیا و آفریقا در درون خود باید به تدریج از موضع یک جبهه همبستگی سیاسی بر محور پشتیبانی از مبارزات آزادی بخش و خودداری از پیوستن به پیمان های نظامی، به موضع یک سندیکای مطالبات اقتصادی در برابر شمال تحول می یافت.

در این چارچوب غیر متعهدها باید به کشورهای آمریکای لاتین می پیوستند که به استثنای کوبا، هرگز نتوانسته بودند راه مخالفت با هژمونی طلبی آمریکا پیش بگیرند.

گروه 77 تجسم این اتحاد وسیع و نوین جنوب بود نبرد در راه برپایی یک نظم نوین اقتصادی بین المللی پس از جنگ اکتبر 1973 یعنی در سال 1975 آغاز شد و تجدید نظر در بهای نفت اوج این تحول و در عین حال آغاز پایان بود.

آنچه به نام ایدئولوژی توسعه می خوانند و امروز احتمالا وارد بحرانی مهلک شده است دوره رونقی هم داشته که مشخصا به سال های 1955 تا 1975 بر می گردد.

تحولات جنگ سرد

متعاقب فروپاشی اردوگاه شرق و پایان دوران جنگ سرد همبستگی بین کشورهای جنوب که با قدرتمندی هر چه بیشتر از 1955 در باندونگ تا 1981 در کانکون مکزیک چه در طرح های سیاسی و چه در طرح های اقتصادی بیان می شد به نظر می رسید که تضعیف شده است.

جذب و ادغام کشورهای جنوب در سه موسسه بزرگ بین المللی که مسئولیت جنین جذبی را بر عهده دارند یعنی سازمان جهانی تجارت، بانک تجارت و صندوق بین المللی پول بی شک سهم مهمی در تضعیف گروه 77 سه قاره (که دیگر وجود خارجی ندارد) و جنبش غیر متعهدها داشته است هر چند نشانه هایی وجود دارد که جنبش غیر متعهدها ممکن است از نو سربلند کند.

تشدید نابرابری های مربوط به توسعه در درون گروه 77 منشا این تغییر وضعیت نیز هست.

برای کسی که در کوتاه مدت بنگرد و فقط به شرایط کنونی توجه کند که در ان کشورهایی فکر می کنند که می توانند امتیازاتی از جهانی شدن نولیبرالی نصیب خود کنند نفعی در اقدام دست جمعی نیست. اما در دراز مدت چنین سخنی نمی توان گفت چرا که سرمایه داری موجود نه برای طبقات مردمی کشورهای جنوب دستاورد چندانی داشت نه برای کشورهایی که به آنان وعده جبران عقب ماندگی داده شده بود.

بدین معنا که سرمایه دارای آنان را به عنوان شرکای با حقوق مساوی به رسمیت نمی شناسد و در شکل بخشیدن به نظام جهانی برای آنان جایگاهی مشابه با کشورهای مرکز (ایالات متحده، اروپا، ژاپن) قائل نیست.

لذا از منظر سیاسی، آگاهی به لزوم همبستگی کشورهای جنوب رخ می نمایند. تفرعن ایالات متحده و به اجرا گذاشتن طرح کنترل نظامی کره زمین، منشا موضعگیری نیرومند کنفرانس سران کشورهای غیر متعهد در کوالالامپور در فوریه 2003 بود. زیرا جنوب این آگاهی را به دست آورده است که مدیریت جهانی شده نولیبرالی دستاوردی برای او ندارد و اینکه به همین دلیل، برای این مدیریت چاره ای نمی ماند جز آنکه برای جا انداختن خود به خشونت نظامی دست بزند و همان بازی ایالات متحده را پیش برد. اینجاست که جنبش تبدیل می شود به جنبش عدم تعهد در برابر جهانی شدن نولیبرالی و هژمونی طلبی ایالات متحده.

اگر همزمان، از بعضی مواضعی که برخی دولت های جنوب گرفته اند و از ایده هایی که مطرح است حرکت کنیم می توان در واقع دید که خطوط راهنمای نوسازی ممکن یک جبهه جنوب دارد شکل می گیرد.

این در عرصه سیاسی بدین معنا است که اصل جدید سیاست ایالات متحده یعنی جنگ پیشگیرانه محکوم شود و بر تخلیه کلیه پایگاه های نظامی خارجی در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین پافشاری گردد.

ایران و جنبش عدم تعهد

ایران به طور رسمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در جریان برگزاری ششمین نشست سران جنبش عدم تعهد در هاوانا، در سال 1979 به عضویت جنبش عدم تعهد در آمد به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه های اصلی معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) یعنی دکترین نه شرقی، نه غربی که بسیار به اندیشه عدم تعهد نزدیک است ترجیح می دهد .

جنبش عدم تعهد با حفظ استقلال عملی و پویایی موضع گیری به بازنگری در متن معادلات جهانی مبادرت ورزد که این فصل مشترک مواضع و سخنرانی های مسئولان ایران در نشست های متعدد سران و وزیران امور خارجه از سال 11979 تا کنون بوده است.

از سوی دیگر شاید بتوان جنبش عدم تعهد را مفیدترین سازمان بین المللی دانست که ایران بعد از سازمان ملل به عضویت آن در آمده است پس از تثبیت اوضاع سیاسی کشور و از سال 1981 بر حضور خود در جنبش افزود و جنبش نیز متقابلا اقدامات مثبتی را به سود ایران صورت داده است.

تلاش اعضای جنبش برای حل و فصل جنگ ایران و عراق و برقراری آتش بس هر چند که عدم رعایت بی طرفی و توجه نکردن به خواست های ایران در زمینه تعیین متجاوز این تلاش ها را به بن بست کشاند.

محکومیت ساقط کردن هواپیمای مسافر بری ایران در تیر ماه 67 حمایت از اجرای قطعنامه 598 و دیگر موضع گیری هایی که با سیاست خارجی کشورمان انطباق دارد به خصوص در مورد مسئله فلسطین مخالفت با مذهب ستیزی و نژاد پرستی و تقاضا برای گشوده شدن بازار کشورهای شمال بر روی صادرات کشورهای جنوب از جمله این اقدامات بود هاست.

اما مهمترین اقدام حمایتی جنبش غیر متعهدها در قبال کشورمان تلاش برای عدم محکومیت ایران در آژانس بین المللی انرژی هسته ای بوده است در جریان نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای کشورهای غیر متعهد در حمایت از ایران موضع گیری کردند و از شورای حکام آژانس خواستند به دور از فشارهای سیاسی به بررسی دقیق وضعیت تسلیحاتی همه کشورهای عضو بپردازند.

همچنین سران جنبش عدم تعهد در بیانه ای جداگانه در پایان چهاردهمین نشست خود در هاوانا کوبا ضمن حمایت از فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران خواستار پیوستن اسرائیل به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای شدند.

در نگاه کلی می توان گفت با پیوستن ایران به این جنبش به نظر می رسد اندیشه حمایت از تبدیل جنبش به سازوکاری تاثیر گذار در معادلات جهانی تقویت شده است خصوصا اینکه جمهوری اسلامی ایران به همراه کوبا، مالزی و آفریقای جنوبی در ردیف چهار کشور پیشرو در زمینه بیداری غیر متعهدها قرار دارد که از زمان پیوستن به آن همواره بر ضرورت عملی شدن خواسته های جنبش تاکید ورزیده است.

اهم مواضع جمهوری اسلامی ایران که در سخنرانی های مقامات رسمی کشور در اجلاس های سران این جنبش تبلور یافته است شامل درخواست برای ارتقاء نقش جهانی جنبش در عرصه بین الملل با هدف تحقق تساوی حقوق در عرصه بین الملی نیاز به تجدید نظر در اصول جنبش به منظور تکمیل فلسفه وجودی عدم تعهد با توجه به مقتضیات و تحولات جهان معاصر، حرکت جنبش به سمت جنبه ایجابی و نقش آفرینی و رهبری در جهان معاصر، لزوم تقویت هویت جنبش بر اساس صلح، معنویت و محبت و تحقق آرمانها یا بشری برای غلبه بر نا امنی و تبعیض و بی ثباتی، تلاش برای تصحیح روندهای یک جانبه گرایانه و تبعیض آلود موجود، تقویت جنبش غیر متعهدها از طریق تعامل گسترده تر و ارتقا و تعمیق بیشتر روابط اعضا با یکدیگر شناسایی ظرفیت های فراوان اقتصادی فرهنگی، سیاسی، اعضا جنبش، فعال تر نمودن ارکان جنبش، توجه به ظرفیت های بالای سیاسی جنبش به عنوان نماینده اکثریت جامعه جهانی و استفاده از این ظرفیت جهت حل مناقشات بین المللی و توسعه صلح و آرامش بازنگری کلی در اهداف و ساختار شورای امنیت سازمان ملل و تحقق عضویت دائم دارای امتیاز وتو در شورای امنیت بر مبنای گفتمان عدالتخواهی بوده است.

آینده جنبش، چالش ها و فرصت ها

اما سازمانی با این سابقه تاریخی و گستره اعضا که به سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین سازمان بین المللی پهلو می زند چرا که همچنان یک بازیگر حاشیه ای باقیمانده است؟ آیا غیر متعهدها تواسنته اند بر بحران هویت که با فروپاشی نظام دو قطبی گریبانگیر این جنبش شده است غلبه کنند؟

پاسخ به این سئوال ها دشوار نیست چرا که در سالهای اخیر به ویژه به هنگام برگزاری نشست های سران و وزیران خارجه غیر متعهدها، بارها به این سئوال پرداخته شده است با وجود این به نظر می رسد پس از برگزاری دومین نشست سران این جنبش در دوربان آفریقای جنوبی به دنبال حرکتی از حاشیه به متن برآمده اند که برای نیل به این هدف به اقدامات و تحرکایت دست زده اند.

شاخص های حرکت از حاشیه به متن

1- تشکیل تروئیکای وزیران امور خارجه و سران:

از نقاط ضعف اساسی جنبش عدم تعهد نداشتن دبیرخانه، منشور و سازوکاری سازمانی برای پیگیری مصوبات می باشد. با وجود هماهنگی های غیر متعهدها در سازمان ملل متحد این جنبش به علت نداشتن دبیرخانه ای ثابت هنوز نتوانسته زمینه اجرای مصوباتش را فراهم آورد. در سال های اخیر و به ویژه پس از نشست دوربان، سازوکاری تحت عنوان تروئیکای عدم تعهد شکل گرفت که در دو سطح وزیران امور خارجه وسران رایزنی هایی را با اعضا برای اجرای مصوبات یا حداقل پیگیری آنها آغاز کرده است در حال حاضر تروئیکای عدم تعهد متشکل از مالزی،کوبا و مصر است.

هر چند مشابه چنین سازوکاری را در اتحادیه اروپایی با سازمان کنفرانس اسلامی نیز شاهد هستیم ولی در مورد جنبش عدم تعهد تروئیکای غیر متعهدها با مشکلات بیشتری روبرو هستند چرا که این جنبش اساسا فاقد ساختار سازمانی است و کماکان با وجود گذشت حدود پنج دهه از نخستین نشست سران جنبش عدم تعهد همانگونه که از اسمش بر می آید به عنوان جنبش باقیمانده است.

2- تاکید اعضا بر اجرایی شدن مصوبات:

در وضعیت کنونی غیر متعهدها تنها درباره مسائل بسیار محدود، حمایت کلی خود را می توانند ابراز کنند. این جمله را ماهاتیر محمد نخست وزیر مالیزی رئیس وقت سیزدهمین نشست سران غیر متعهدها ابرا زداشته است. به نظر می رسد ایشان با بیان این موضوع سعی کرده اند سران غیر متعهدها را از توفق بر روی حداقل به سوی وحدت نظر و مواضع قاطع درباره موضوعات و چالش های مهم تر سوق دهند. با توجه به تقارن زمانی سیزدهمین نشست سران با حمله آمریکا به عراق که دو هفته با شروع حملات آمریکا و انگلیس فاصله داشت

جنبش عدم تعهد تلاش کرد مانع چنین حمله ای بشود اما تجربه نشان داد که صرف ابراز مواضع کلی و اعلامی نمی تواند مانع از عملیاتی شدن تصمیمات قدرتهای بزرگ بشود. بدین ترتیب به نظر می رسد غیر متعهدها در عمل دریافته اند که برای عبور از مرحله حاشیه به متن چاره ای جز تمرکز دقیق تر بر روی موضوعات فراروی و دستیابی به توافقات عملی ندارند.

3- حمایت از فعالیت هسته ای صلح آمیز ایران:

شاید جدی ترین شاخص برای اثبات فرضیه تلاش جنبش عدم تعهد برای حرکت از حاشیه به متن معادلات بین المللی حمایت قاطعانه 13 کشور عضو جنبش عدم تعهد در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی موسوم به گروه نم از فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران باشد که از همان ابتدا بحث هسته ای ایران در نشست شورای حکام در خرداد ماه 1382 در دستور کار قرار گرفت و در جریان برگزاری نشست های دوره ای شورای حکام با صدور بیانیه ای جداگانه و تتکمیل ضمن مردود دانستن برخورد سیاسی با بحث هسته ای ایران به این نکته تاکید کردند که برخوداری از دانش و فن آوری هسته ای صلح آمیز حق تمامی اعضای NPT و آژانس است.

دیپلماسی فعال گروه نم در نشست شورای حکام و مقاومت آنها در برابر اعمال فشار آمریکا و برخی دول غربی عضو شورا علیه ایران نمایانگر علاقه مندی غیر متعهدها به دفاع از حقوق خود و ایستادگی در برابر آپارتاید هسته ای است که نه تنها در این محدوده که در سطحی وسیع تر آثار و پیامدهایی را برای ارتقای نقش غیر متعهدها در معادلات جهانی به همراه داشته است کما اینکه در قالب چنین حرکتی هفتمین نشست بازنگری معاهده NPT در نیویورک به صحنه جدی تقابل غیر متعهدها با بلوک هسته ای بدل شد.

4- واکنش سریع تر به بحران ها:

هر چند مصوبات و بیانیه های غیر متعهدها صرفا جنبه اعلانی داشته و فاقد وجه الزامی است اما واکنش سریع تر جنبش عدم تعهد نسبت به چالش های بین المللی از جمله موضع گیری نسبت به تحولات عراق، فلسطین، لبنان و همچنین مسائلی چون جهانی سازی، توسعه پایدار، محیط زیست بین المللی و حقوق بشر نشان دهنده این است که سطح هماهنگی بین اعضای جنبش عدم تعهد بالاتر رفته به طوری که در نشست وزرای امور خارجه در کوالالامپور کوشرهای عضو با صدور بیانیه ای جداگانه از حل و فصل مسالمت آمیز بحث هسته ای ایران در قالب آژانس حمایت کردند.

5- ورود به عرصه موضوعات مهم بین المللی طی سالهای اخیر سازمان ملل متحد موضوعات مطروحه در آن به عنوان یکی از اولویت های مهم جنبش عدم تعهد در آمده است .

در این راستا جنبش عدم تعهد با تشکیل گروه های کار مختلف از جمله خلع سلاح، عدم اشاعه سلاح های هسته ای، خرید و فروش سلاح ها و جنگ افرازهای کوچک و سبک، عملیات حفظ صلح، حقوق بشر، مبارزه با تروریزم و تدوین کنوانسیونهای مربوطه، مسئله فلسطین، اصلاح ساختار سازمان ملل و به ویژه شورای امنیت را مورد بررسی قرار داده و در مورد هر یک از آنها دیدگاه های خود را اعلام نمود هاست.

6- حضور فعال در هنجار سازی بین المللی در زمینه حقوق بشر جنبش در سالهای گذشته با تاکید بر غیر قابل تفکیک بودن، به هم پیوسته بودن و غیر قابل انتقال بودن حقوق بشر، همواره در مواضع خود تصریح نموده است حقوق بشر باید در قالبی جهانی و بر اساس رهانیت مبتنی بر گفتگو و با شیوه عینی و بدون دخالت در امور داخلی کشورها مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.

به علاوه طی سالهای اخیر این جنبش با برداشتن یک گام به جلو سعی نموده است تا وارد عرصه هنجارسازی بین المللی در زمینه حقوق بشر نیز بشود و در این جهت تا کنون گام های قابل توجهی را نیز برداشته است.

در جریان سیزدهمین اجلاس سران کشورهای عضوجنبش عدم تعهد که در سال 2003 در کوالالامپور برگزار شد مالزی به عنوان رئیس وقت جنبش عدم تعهد، پیشنهاد برگزاری اجلاس وزرای امور زنان کشورهای عضوجنبش را مطرح کرد. مالزی به دنبال این پیشنهاد برای میزبانی اجلاس در سال 2005 اعلام آمادگی کرد.

این اجلاس با موضوع توانمندسازی زنان در رویارویی با چالش های جهانی شدن در اردیبهشت 1384 در پوتراجایا در مالزی برگزار گردید.

تبادل تجریه میان کشورهای عضو جنبش در زمینه بهترین رویه ها، دستاوردها، خلاء ها و چالش ها در حوزه های تساوی جنسیتی، صلح و توسعه و شناسایی پروژه ها و برنامه های خاص و عملی به منظور ارتقای پیشرفت زنان در این کشورها هدف از این اجلاس بود.

همچنین در جریان چهاردهمین اجلاس سران نهضت عدم تعهد در هاناوا در شهریور ماه 1385 پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر برگزاری نشست وزرای نهضت پیرامون حقوق بشر و تنوع فرهنگی در سپتامبر 2007 در تهران به تصویب رسید. ابتکار جمهوری اسلامی ایران در میزبانی و برگزاری اجلاس وزرای نهضت عدم تعهد در زمینه حقوق بشر و تنوع فرهنگی به منزله ایجاد فرصتی برای طرح دیدگاه های کشورهای در حال توسعه در خصوص موضوع یاد شده است.

برگزاری چنین نشستی با توجه به کثرت کشورهای عضو نهضت عدم تعهد و سطح برگزاری آن و اهمیت و جذابیت موضوع اجلاس می تواند از اهمیت زیاد برخوردار باشد. نشست یاد شده موجب ارتقاء همبستگی میان اعضای عدم تعهد، افزایش سهم ومشارکت نهضت عدم تعهد در تعاملات بین المللی و به ویژه مباحث حقوق بشر و تنوع فرهنگی گردیده و مکمل فعالیت کشورهای عضو در چارچوب سایر تشکل ها و ائتلاف های مربوط به کشورهای در حال توسعه خواهد بود.

موانع ورود از حاشیه به متن

با وجود تبلور یافتن نوعی بیداری بین اعضای جنبش عدم تعهد و جدی شدن عزم اعضا برای تقویت این جنبش به نظر می رسد موانع ذیل همچنان بر سر راه ورود جنبش از حاشیه به متن خودنمایی می کند که مهمترین آنها عبارتند از:

1- بحران هویت:

با وجود فروپاشی نظام دو قطبی و تغییر جهت قطب بندی بین المللی از بلوک شرق به غرب سابق به شمال و جنوب به عنوان یکی از وجه تحولات نوین بین المللی به نظر می رسد هنوز طیفی از اعضای جنبش به دنبال تفکر مبتنی بر جریان سوم هستند.

2- عمل گرایی برخی اعضا:

عمل گرایی برخی کشورهای محوری عضو جنبش نظیر هند که نمونه آن را در رای گیری شورای حکام درباره پرونده هسته ای ایران و موضع گیری این کشور شاهد بودیم یکی از آفت هایی است که می تواند سبب واگرایی بین اعضای جنبش شده آن را از پیگیری آرمانهایی که جنبش عدم تعهد بر اساس آنها شکل گرفته باز دارد.

3- تعلل در تشکیل دبیرخانه و تدوین منشوری برای فعالیت جنبش در شرایط جدید جهانی

4- گزارش طیفی از اعضای جنبش برای بدل ساختن این گروه به نهادی برای پیگیری مطالبات اقتصادی و پرهیز از جبهه گیری سیاسی، در حالیکه این همان خواست آمریکاست و نماینده آن در نشست سیزدهم سران به صراحت اعلام کرد: آمریکا بیشتر به تلاش های اقتصادی جنبش عدم تعهد توجه دارد و نسبت به گفتگوهای سیاسی بی تفاوت است.

نتیجه گیری:

افزایش نقش جنبش مستلزم تقویت همگرایی اعضا

پیام این موضع گیری آمریکا بی خاصیت ساختن جنبش عدم تعهد در عرصه سیاسی است. این در حالی است که غیر متعهدها با وجود کثرت اعضا تنها 20 درصد تولید ناخالص جهان را در اختیار دارند.

بنابراین افزایش نقش جنبش، مستلزم تقویت موضع گیری و همگرایی این جنبش در سطوح سیاسی و اقتصادی است.