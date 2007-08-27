جدیدترین نتایج تحقیقات در زمینه سندروم تخمدان چند کیسه ای اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه آلدلاید که نتایج بررسی های خود را در تازه ترین شماره مجله "لانست" منتشر کرده اند، نشان دادند که ناهنجاری این غدد درون ریز از هر 15 زن به یک زن در سراسر دنیا آسیب می رساند. این سندروم باعث می شود که در این زنان احتمال خطر ابتلا به چاقی مفرط افزایش یابد.

همچنین، سندروم تخمدان چند کیسه ای می تواند باعث یائسگی زودرس، نازایی، نابجارویی مو (افزایش بیش از اندازه موهای زائد بدن)، جوش های آکنه و بیماری های متابولیکی شود.

ازعلائم اصلی این سندروم می توان به تخمک گذاری نامنظم و فعالیت بیش از حد هورمون های مردانه اشاره کرد. علاوه براین، دیابت نوع دو در زنانی که از این مشکل رنج می برند نسبت به زنان دیگر بیشتر است.

با وجود تمام تحقیقات انجام شده تاکنون علت سندروم تخمدان چند کیسه ای کشف نشده است. باوجود این بسیاری از محققان احتمال می دهند که این بیماری از ترکیب فاکتورهای ژنتیکی و محیطی بوجود می آید.

مهمترین فاکتور خطر در این بیماری، ابتلا به چاقی مفرط است. درحقیقت دانشمندان استرالیایی نشان دادند که در برخی از موارد کاهش وزن می تواند تاحدودی فرایند تخمک گذاری را در این زنان تنظیم کند.

همچنین این پژوهشگران اذعان کردند که بهترین درمان برای مبارزه با نازایی در زنان مبتلا به سندروم تخمدان چند کیسه ای مصرف داروی "کلومیفن" است. این دارو موجب رشد فولیکول ها و تخمک گذاری می شود.

این تحقیق نشان می دهد که زنان باردار مبتلا به این عارضه درمعرض بالای خطر سقط جنین، دیابت دوران بارداری، فشار خون بالا، تشنج بارداری و وضع حمل سزارین قرار دارند.