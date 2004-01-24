يونسكو به طور مستقيم در بازسازي ارگ بم مشاركت خواهد كرد

محمد حسن طالبيان ، مدير پروژه ارگ بم در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : بي ترديد حضور رئيس مركز ميراث جهاني يونسكو در بم و ديدار اين منطقه از نزديك ، نشان از علاقه يونسكو به ارگ بم و تمايل به بازسازي آن دارد .

وي افزود : طي مذاكراتي كه با هيأت يونسكو صورت گرفت ، قرار شد علاوه بر كمك هاي مالي كه صحبت هاي نهايي آن با رئيس سازمان ميراث فرهنگي خواهد شد ، يونسكو از طريق اعزام كارشناسان سازه هاي خشتي و زلزله ، كه در اين زمينه تجارب مفيدي داشته اند نيز ، در بازسازي ارگ بم مشاركت داشته باشد .

به گفته طالبيان، طي ديدار رئيس يونسكو و هيأت همراه ، مذاكرات مستقيمي نيز در مورد ثبت ارگ بم در فهرست آثار جهاني و جلب كمك هاي بيشتر انجام و توافقاتي نيز حاصل شد .

وي تأكيد كرد : با ثبت ارگ تاريخي بم در فهرست آثار جهاني ، اين بنا بلافاصله در فهرست " ميراث جهاني در خطر" قرار گرفته و كمك هاي مادي و كارشناسي بسياري براي بازسازي آن ، اختصاص خواهد يافت .

مدير پروژه ارگ بم در مورد اظهارات رئيس سازمان ايرانگردي و جهانگردي ، مبني بر عدم نياز بازسازي در ارگ بم ، گفت : اين اظهار نظر غير كارشناسانه است و ارگ بم، بنا به تشخيص كارشناسان داخلي و خارجي و همچنين خواست مردم بومي ، بايد بازسازي شود .

وي با اشاره به اينكه مسجد و چاه صاحب الزمان براي مردم منطقه بسيار اهميت دارد ، حاجت هاي بسياري را از آن گرفته اند و براي اقامه نماز به مسجد ارگ مراجعه مي كرده اند ، گفت : همواره روح زندگي در ارگ بم جريان داشته است و با تخريب آن ، اين موقعيت مختل شده است .

طالبيان تصريح كرد : مردم بم از ما مي خواهند، در بازسازي خاطرات آنها، تعجيل كنيم ، در چنين شرايطي چگونه مي توان گفت اين منطقه نياز به بازسازي ندارد ؟

مدير پروژه ارگ بم افزود : ارگ بم بدون هيچ ترديدي نياز به بازسازي دارد و خواست مردم ، توجه مسئولان و كارشناسان داخلي و خارجي نيز ، مؤيد اين مطلب است .

رئيس مؤسسه ميراث جهاني يونسكو و اعضاي همراه ، پنجشنبه وارد بم شدند و گزارش آنها ، مبناي كارگروهي از كارشناسان ايراني و خارجي خواهد بود كه اواخر فروردين 83 در كنفرانس بين المللي نجات ارگ بم ، حضور خواهند داشت .

يونسكو به عنوان يك مركز سازمان دهي كننده ، مسئوليت دريافت كمك هاي مادي و معنوي و پيشنهادات مختلف براي بازسازي ارگ بم ، از سراسر دنيا را دارد كه تمامي، از طريق اين مؤسسه به ايران ، ارائه مي شود .

اين هيأت حداقل تا روز سه شنبه در ايران خواهند بود و با مسئولان ميراث فرهنگي كشور مذاكراتي متعددي را در زمينه چگونگي بازسازي ارگ بم و نيازها ، خواهند داشت .









