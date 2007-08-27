رئیس کانون کاردان های فنی ساختمان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وجود محدودیت در آیین‌نامه های مربوط به ارائه خدمات فنی توسط متخصصان کانون کاردان های فنی ساختمان، گفت: در حال حاضر علی‌ رغم نظام مند شدن فعالیت کانون کاردان های فنی ساختمان، آیین نامه های مربوط به آن با محدودیت هایی روبرواست که این امرعرصه وجودی را برای متخصصان این کانون درساخت و سازها با دشواری همراه کرده است.

مهدی موذن، با تاکید بر تدوین آئین نامه های کانون، گفت: مهندسان و کاردان های فنی ساختمان در امر احداث ساختمان با تدوین آئین نامه ها می تواند مکمل یکدیگر در امر ساختمان سازی فعالیت کنند.

وی با بیان مطلب فوق، افزود: درحال حاضر آئین نامه های موجود به نحوی تنظیم شده که فعالیت مهندسین و کاردان های فنی ساختمان را ازهم منفک کرده است.

رئیس کانون کاردان های فنی ساختمان، ادامه داد: منفک شدن فعالیت دو مجموعه مذکور طبق آیین نامه ها سبب شده تا عمده اقدامات در رابطه با ساخت و سازها توسط مهندسان اعمال شود این درحالی است که کاردان های فنی ساختمان در ارائه خدمات در بخش مسکن علی رغم وجود متخصصان با تجربه ناتوان مانده اند.

وی با اعلام آنکه تنها 5 درصد متخصصان کاردان های فنی ساختمان در قالب آیین نامه ها در بخش مسکن سازماندهی شده اند، افزود: با توجه به وجود محدودیت ها به لحاظ آیین نامه ای در حال حاضر در استان تهران فقط 5 درصد از متخصصان کاردان های فنی ساختمان در امرساخت و سازها بکار گرفته شده اند.

موذن با اشاره به روند روبه افزایش ساخت و سازها با توجه به سیاست های دولت نهم ، عنوان کرد: ساخت واحدهای مسکونی و غیرمسکونی مقاوم، می طلبد که دو مجموعه مهندسان و کاردان های ساختمان در کنار یکدیگر به این امراهتمام ورزند.

وی با اشاره به ماده 4 قانون نظام مهندسی، افزود: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تعین صلاحیت کانون کاردان های فنی ساختمان اقدام مقتضی را انجام دهد و با توجه به نتایج حاصله، مجوزهای پروانه اشتغال به کار کاردان ها را صادر کند.

رئیس کانون کاردان های فنی ساختمان، در پایان بهبود کیفیت ساخت و ساز را درگرو بکارگیری نیروی انسانی دانست و گفت:اجرای نقشه ای ساختمانی و احداث واحد های مقاوم و با کیفیت بدون بکارگیری نیروهای انسانی متخصص امکانپذیر نخواهد بود.