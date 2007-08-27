آبراموویچ خواهان حضور رونالدینیو در چلسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، مالک تیم فوتبال چلسی برای به خدمت گرفتن رونالدینیو دو قرار ملاقات با مدیر برنامه های این بازیکن ترتیب داد که دومی مربوط به هفته گذشته است. موریرا با جت اختصاصی آبراموویچ روانه لندن شد و در هتل" می فر" Mayfair با مالک چلسی در خصوص این انتقال گفتگو کرد. در این ملاقات آبراموویچ بر این نکته تاکید کرد که مسائل مالی برای او بی اهمیت است و آماده است تا با پرداخت بیشترین پول، رکورد نقل و انتقالات فوتبال جهان را بشکند.

بر پایه این گزارش، چلسی در حالی خواهان به خدمت گرفتن رونالدیینو شده که در قرارداد این بازیکن بندی وجود دارد که رونالدینیو را مجاب می کند در صورت جدایی از این تیم، 85 میلیون پوند به باشگاه اسپانیایی بپردازد.

رکورد نقل و انتقالات فوتبال جهان در اختیار زین الدین زیدان است. رئال مادرید 6 سال قبل این بازیکن را با منبلغ 47 میلیون پوند از یوونتوس خریداری کرد.