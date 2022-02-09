۷۰۰ هزار دُز واکسن کرونا در شهرستان دزفول تزریق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ماندگار ظهر امروز چهارشنبه در نشست رسمی شورای اسلامی شهر دزفول که وی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان به عنوان مهمان در این نشست حضور داشتند، اظهار کرد: تاکنون ۷۰۰ هزار دز واکسن کرونا در شهرستان دزفول تزریق شده است.
وی افزود: متأسفانه استقبال مردم شهرستان دزفول از تزریق دُز سوم واکسن کرونا بسیار پایین و نگران کننده است که همین امر باعث میشود تا شرایط سختی را در پیک کنونی تجربه کنیم.
محمدحسن پرآور، رئیس شورای اسلامی شهر دزفول نیز با قدردانی از تلاشهای خالصانه کادر بهداشت و درمان گفت: تزریق واکسن و رعایت دستورالعملهای بهداشتی یکی از بهترین و مؤثرترین راههای مقابله با بیماری کرونا و عبور راحت تر از این شرایط است که مردم نسبت به رعایت این دو اصل اهتمام لازم را ندارند.
به گزارش مهر، اعضای شورای اسلامی شهر دزفول نیز پس از سخنان مسئولان بهداشتی شهرستان، هر کدام ضمن قدردانی از کادرهای بهداشتی و درمانی از مردم درخواست کردند تا در راستای ایمنی خود و خانوادههایشان بیش از پیش نسبت به رعایت پروتکلها و به ویژه تزریق واکسن اهتمام داشته باشند.
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