یکی از نقاط حادثه خیز جاده های استان خراسان رضوی ایمن سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابراهیم صنیعی عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه از شهرک ابوذر تا پل طرق با تعریض و احداث دو دستگاه دور برگردان و تامین روشنایی انجام شده است که امیدواریم با اجرای آن شاهد کاهش تصادفات و ساماندهی خروجی شهر مشهد باشیم .

وی با اشاره به وجود پایانه بار و شهرک صنعتی در اطراف این نقطه از انسداد ورودی و خروجی های غیر مجاز محور خبر داد .