یکی از نقاط حادثه خیز جاده های استان خراسان رضوی ایمن سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابراهیم صنیعی عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه از شهرک ابوذر تا پل طرق با تعریض و احداث دو دستگاه دور برگردان و تامین روشنایی انجام شده است که امیدواریم با اجرای آن شاهد کاهش تصادفات و ساماندهی خروجی شهر مشهد باشیم .
وی با اشاره به وجود پایانه بار و شهرک صنعتی در اطراف این نقطه از انسداد ورودی و خروجی های غیر مجاز محور خبر داد .
صنیعی اعتبار کل این پروژه را 17 میلیارد و 700 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: کاهش تصادفات، ساماندهی خروجی شهر و افزایش دید در هنگام شب از مهمترین اهداف اجرای این پروژه بوده است.
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