  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ شهریور ۱۳۸۶، ۲۱:۰۲

با حضور وزیر راه؛

یکی از نقاط حادثه خیز جاده های استان خراسان رضوی ایمن سازی می شود

یکی از نقاط حادثه خیز جاده های استان خراسان رضوی ایمن سازی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون راهداری اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی گفت: همزمان با هفته دولت با حضور وزیر راه و ترابری طرح ایمن سازی یکی از پر حادثه ترین نقاط کشور به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابراهیم صنیعی عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه از شهرک ابوذر تا پل طرق با تعریض و احداث دو دستگاه دور برگردان و تامین روشنایی انجام شده است که امیدواریم با اجرای آن شاهد کاهش تصادفات و ساماندهی خروجی شهر مشهد باشیم .

وی با اشاره به وجود پایانه بار و شهرک صنعتی در اطراف این نقطه از انسداد ورودی و خروجی های غیر مجاز محور خبر داد .

صنیعی اعتبار کل این پروژه را 17 میلیارد و 700 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: کاهش تصادفات، ساماندهی خروجی شهر و افزایش دید در هنگام شب از مهمترین اهداف اجرای این پروژه بوده است.
کد مطلب 542139

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها