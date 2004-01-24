فيلم "هيام" به بخش مسابقه و بين الملل جشنواره فجر راه يافت

مهدي همايونفر، تهيه كننده اين فيلم سينمايي در گفت و گو با خبرنگار هنري "مهر"، گفت: اين فيلم اثري است پيرامون اردوگاه جنين كه سال گذشته ميلادي با حمله دد منشانه عمال اسراييل شاهد يك مبارزه مسلحانه بود و در آن تعدادي از جوانان فلسطيني به شهادت رسيدند و با وجود برخورداري اسراييلي هاي از تجهيزات بيشتر و پيشرفته تر، تعداد زيادي از آنها نيز كشته شدند. اين فيلم نشان دهنده گوشه اي از اين مبارزه سخت است كه مي تواند در جهت اطلاع رساني مخاطب از اين واقعه، بسيار موثر باشد.

وي خاطر نشان كرد: انتفاضه دور جديدي از مبارزات مردم فلسطين عليه اشغالگران قدس است كه از وجوه مختلفي بهره مي برد. اما اين اتفاق طي حدود 40 سال گذشته، فصل ديگري را به اوراق مبارزات پر افتخار مردم فلسطين افزود و موجب تضعيف حضور و فعاليت اسراييلي ها گرديد. همچنين مبارزه مسلحانه اردوگاه جنين خود سرمنشا تاريخي نوين در انتفاضه فلسطين به شمار مي آيد كه بر اساس اين اتفاق، نويسندگان اثر دست به تحرير داستاني زدند كه به خوبي بتواند اين مسايل را بازگو كند.

همايونفر درباره توليد اين اثر يادآور شد: فيلمبرداري « هيام» كه به وسيله حسين ناظريان و در قطع 35 ميليمتري انجام شده است، حدود يك سال به طول انجاميد و ما به عنوان لوكيشن محل هايي را در كشور سوريه مورد استفاده قرار داديم. بازيگران اين اثر هم از كشورهاي سوريه، اردن و تونس هستند و فيلم به زبان عربي توليد گرديده كه براي شركت در جشنواره يك نسخه زيرنويس براي بخش بين الملل و يك نسخه دوبله شده براي بخش مسابقه تهيه شده است كه نسخه دوبله شده مراحل نهايي ميكس را پشت سر مي گذارد.

داستان فيلم سينمايي « هيام » درباره زن و مرد جواني است كه در جنين با يكديگر ازدواج مي كنند و براي داشتن زندگي امن و آرام تصميم مي گيرند به انگلستان سفر كنند. اما در ابتداي راه، اسراييلي ها به آنها مشكوك مي شوند و آنها را از ادامه سفر باز مي دارند. ايجاد درگيري در جنين، شرايط را ديگرگونه مي كند و باعث جدايي آنها از يكديگر مي شود.

در اين فيلم كه با سرمايه گذاري بخش برون مرزي سازمان صدا و سيما توليد شده است جهاد سعد، مريم علي، كناح الخوص، عابد فريد، سامر عمران و فائق عدقسبوسي از جمله بازيگران اصلي اين اثر هستند. موسيقي اين فيلم را محمد رضا عليقلي ساخته و تدوين آن را حسين زندباف انجام داده است.