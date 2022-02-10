به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده صبح پنجشنبه در نشست با مسئولان پالایشگاه گاز جم اظهار داشت: صنایع در قبال محیط پیرامونی خود مسئولیت‌هایی را بر عهده دارند که باید با جدیت به این مسئولیت‌های خود عمل کنند.

وی با اشاره به اهمیت بسیار بالای صیانت از پالایشگاه جم اضافه کرد: تأمین خوراک مهمترین موضوع برای پالایشگاه فجر جم است اگر خوراک تأمین نشود ظرفیت تولید پالایشگاه هم کم خواهد شد.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: فرودگاه توحید جم نقش مهمی در اقتصاد منطقه دارد و پیگیری جدی با سازمان‌های مربوطه برای فعال شدن فرودگاه خواهیم داشت.

وی با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی پالایشگاه جم گفت: مردم ساکن محیط پیرامون پالایشگاه جم شایسته بهترین خدمات هستند ایشان مردمی نجیب و وفادار به نظام و انقلاب هستند و هر خدمتی به ایشان کنیم باز هم کم است.

محمدی‌زاده بر تسریع در تکمیل سد باغان تاکید کرد و ادامه داد: تکمیل سد باغان نقش مهمی در رفع مشکلات تأمین آب پالایشگاه جم دارد لذا کمک به تکمیل این سد در دستور کار پالایشگاه جم باشد.

وی تاکید کرد: برای حل مسائل مربوط به سد باغان، جاده جم به پالایشگاه و فعال شدن فرودگاه کارگروهی ویژه بین استانداری و پالایشگاه فجر جم تشکیل خواهد شد.