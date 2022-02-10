آزادی ۳ مادر زندانی با کمک خیران در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی اظهارکرد: با پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف گنبدکاووس سه خانم که به علت ناتوانی در پرداخت بدهی در زندان بودند، آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: بدهی این سه بانوی کارآفرین که محکومان مالی هستند در مجموع حدود دو میلیارد تومان بود که با پادرمانی اعضای شورای حل اختلاف گنبدکاووس، شاکیان یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان آن را بخشیدند.

آسیابی افزود: بخشی از باقی مانده این مبلغ را خود افراد پرداختند و بخشی هم با کمک‌های خیرین و ستاد دیه استان تامین شد.

به گفته رئیس کل دادگستری گلستان از ابتدای امسال ۲۶۰ محکوم مالی با گذشت شاکیان، کمک خیرین و پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف از زندان آزاد شدند.

آسیابی افزود: هم اکنون ۸۰ محکوم مالی در زندان‌های استان هستند و برای آزادی آنان به کمک مردم و خیرین نیاز داریم.