نخستین جشنواره "آخرین منجی" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق افراسیابی - دبیر جشنواره - ضمن بیان این مطلب گفت: در راستای ایجاد یک اتحاد جهانی با محوریت انتظار منجی بر آن شدیم تا با برگزاری جشنواره، نمایشگاه و سلسله همایش های بین المللی از نیمه شعبان سال جاری تا نیمه شعبان سال آینده ، بستر مناسبی برای گردآوری آثار تولید شده در زمینه فوق فراهم آوریم.

دبیر جشنواره بین المللی آخرین منجی ادامه داد: جشنواره بین المللی آخرین منجی در 14 رشته شامل شعر و قطعات ادبی، عکاسی، نماهنگ، وب سایت و وبلاگ، نقاشی و طراحی، هنرهای تجسمی، خوشنویسی، نرم افزارهای چند رسانه ای، داستان، فیلم کوتاه، موسیقی، کتابخوانی، ترجمه احادیث و روایات مرتبط با حضرت مهدی (عج) به سایر زبان ها و پیام کوتاه برگزار می شود که دبیرخانه الکترونیک جشنواره از طریق سایت آمادگی دریافت همه آثار را خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه دبیرخانه جشنواره از نیمه شعبان امسال به صورت رسمی کار خود را آغاز خواهد کرد ، گفت: همزمان با افتتاح دبیرخانه جشنواره از نیمه شعبان امسال تا عید غدیر سلسله نشست ها و همایش هایی با موضوع مهدویت در سطح داخلی برگزار می شود. با فرارسیدن عید سعید غدیر خم دبیرخانه جشنواره پذیرای دریافت آثار مرتبط با موضوع در سطح بین المللی خواهد بود که این مهلت تا سالروز امامت امام زمان (عج ) ادامه خواهد داشت.

دبیر جشنواره بین المللی آخرین منجی از کلیه نهادها، سازمان ها و ارگان هایی که تاکنون فعالیت هایی را در زمینه منجی آخر انجام داده اند دعوت به عمل آورد تا در این طرح بین المللی مشارکت کرده و از طریق تماس با شماره تلفن های 88316736 ، 88316734، 88316731 ، 88841321 و 22164774 نظرات ، پیشنهادات و مسائل مدنظر خود را با دبیرخانه دائمی جشنواره در میان بگذارند.