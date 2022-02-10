پیک ششم کرونا شمار بستری ها را در اردبیل به بیش از ۲۰۰ نفر رساند

علی محمدیان‌اردی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در گفت‌وگو خبرنگار مهر، اظهار کرد: در هفته‌های اخیر ما با افزایش تدریجی بیماران بستری و مراجعین به مراکز درمانی روبه‌رو بودیم که اغلب آزمایش‌ها نشان‌دهنده گسترش سویه اومیکرون است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این سویه خطرناک با سرایت بالا وارد استان‌های مختلف کشور شده، قطعاً در هفته‌های آینده نیز استان اردبیل را تحت تأثیر قرار خواهد داد که بهتر است از هم اکنون راهکارهای پیشگیری مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به افت شدید استفاده شهروندان از ماسک تا ۵۰ درصد اشاره کرد و گفت: در مرحله اول باید زدن ماسک با کیفیت تا ۸۰ درصد مورد توجه قرار گرفته و در کنار آن فاصله اجتماعی و تهویه هوا در فضاهای بسته مورد توجه باشد.

محمدیان افزود: اصلی‌ترین عامل در جلوگیری از شیوع این ویروس خطرناک تزریق دز سوم واکسن است که در مراکز تجمیعی و بهداشتی استان در حال انجام است.

حال عمومی ۳۲ بیمار وخیم است

محمدیان‌اردی گفت: با بستری ۴۹ بیمار جدید کرونایی در ۲۴ ساعت اخیر، تعداد بیماران کرونایی بستری در مراکز درمانی استان اردبیل به ۲۰۹ بیمار رسید و طی این مدت فوت ناشی از کرونا ثبت نشده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۲ بیمار بدحال نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. همچنین خوشبختانه ۴۸ بیمار در ۲۴ ساعت گذشته با بهبودی نسبی از مراکز درمانی استان ترخیص شدند.

وی گفت: هم اکنون شهرستان مشگین شهر در وضعیت قرمز، شهرستان پارس آباد در وضعیت نارنجی، شهرستانهای اردبیل، خلخال، بیله سوار، گرمی، سرعین، نیر، کوثر و نمین در وضعیت زرد و شهرستانهای اصلاندوز در وضعیت آبی قرار دارند.