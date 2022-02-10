مراسم اعتکاف و راهپیمایی ۲۲ بهمن در آذربایجان غربی برگزار نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ابراهیمی صبح پنجشنبه در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در آذربایجان غربی افزود: در شهرهای با وضعیت قرمز، راهپیمایی خودرویی در دستور کار خواهد بود.

وی اضافه کرد: در شهرهایی که وضعیت نارنجی، زرد یا آبی داشته باشند، راهپیمایی به صورت پیاده برگزار می‌شود ولی نباید تجمعی صورت بگیرد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی ادامه داد: نبود غرفه در مسیر راهپیمایی، جلوگیری از حضور دست فروشان در مسیر، استفاده از ظرفیت نیروهای داوطلب برای تذکر فاصله گذاری اجتماعی و برگزاری کل مراسم در مدت حداکثر ۲ ساعت از جمله تمهیداتی است که باید در شهرهای نارنجی، زرد و آبی اندیشیده شود.

ابراهیمی گفت: تاکنون در آذربایجان غربی تنها شهر خوی وضعیت قرمز کرونایی دارد و در بقیه شهرها همچنان نارنجی یا زرد است.

وی در خصوص اعتکاف نیز بیان کرد: این مراسم در شهرهای قرمز ممنوع بوده و در شهرهای با وضعیت زرد و نارنجی تنها با ۲۰ درصد ظرفیت مکان باید برگزار شود.

ابراهیمی اظهار کرد: حضور افراد بالای ۶۰ سال در مراسم اعتکاف ممنوع است و افراد حاضر باید علاوه بر تزریق سه دز واکسن، تست منفی پی سی آر نیز ارائه دهند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز در این نشست گفت: جشن ملی یوم الله ۲۲ بهمن در قالب راهپیمایی خانوادگی و رژه خودرویی همنوا با مردم سراسر کشور، در آذربایجان غربی هم برگزار می‌شود.

حجت الاسلام ناصر آقایی گفت: راهپیمایی خودرویی و موتوری خانوادگی یوم الله ۲۲ بهمن در جشن ملی ۱۴۰۰ روز جمعه ساعت ۱۱ صبح در شهرستان‌های استان آذربایجان غربی آغاز می‌شود.

وی مسیر برگزاری این راهپیمایی را در مرکز استان، ارومیه میدان انقلاب، خیابان امام (ره)، میدان ولایت فقیه، خیابان شهید منتظری، میدان دفاع مقدس، بلوار رسالت و نهایتاً مصلی امام خمینی (ره) عنوان کرد.

آئین عبادی سیاسی نماز جمعه فردا ۲۲ بهمن، پایان بخش مراسم یوم الله ۲۲ بهمن در ارومیه خواهد بود که حجت الاسلام و المسلمین قریشی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه، خطبه‌های نماز جمعه فردا را اقامه خواهند کرد.