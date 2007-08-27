مشاور امنیت ملی عراق با هیئتی از کنگره آمریکا دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری قطر، موفق الربیعی دراین دیدار، آخرین تحولات روند سیاسی عراق و همچنین موضوع آشتی ملی را که دولت کنونی عراق با دیگر گروه های سیاسی پیگیری می کند، مورد بررسی قرار داد.

"الربیعی" دراین دیدار گزارشی از تحولات مربوط به طرح اعمال قانون و موفقیت ها و آثار مثبت آن درعراق به ویژه در بیشتر مناطق بغداد را ارائه کرد.

دراین نشست، مشاورامنیت ملی عراق برعزم و تصمیم دولت عراق برای مبارزه با تروریسم و اجرای طرح اعمال قانون و همچنین اجرای آشتی ملی برای ساخت عراقی آزاد، دموکراتیک و مستقل تاکید کرد.



هیئت اعزامی ازسوی کنگره آمریکا درحال حاضر دربغداد به سر می برد.