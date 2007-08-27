به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بر اساس این لایحه، پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان بر اساس سی سال خواهد بود . حداقل سنواتی قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حکم نیز 20 سال و حداکثر سنوات ارفاقی آنان 5 سال خواهد بود .

پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان نیز بر اساس سنوات خدمت قابل قبول آنان، محاسبه خواهد شد .

بر اساس تبصره این ماده واحده، شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می توانند صرفا با استفاده از منابع مالی خود ، کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته کنند .

بر اساس تبصره دیگر این لایحه، بهره مندی جانبازان انقلاب اسلامی ، معلولان عادی و مشاغل سخت و زیان آور از مزایای این قانون نافی استفاده آنان از مزایای قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی معلولان عادی و مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 1/9/67 نخواهد بود .

همچنین بر اساس تبصره ای دیگر دستگاه های اجرایی مشمول این قانون مکلفند بار مالی ناشی از اجرای این قانون در سال 1386 را از محل اعتبارات سال جاری خود پرداخت نمایید . اعتبار مورد نیاز برای سال های آتی در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و تامین خواهد شد .

همچنین سهم صندوقهای بازنشستگی پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات تبصره ( 3 ) تامین و به صندوقهای مذکور پرداخت خواهد شد .

بر این اساس آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت رفاه و تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .