مقامات ايران همكاري لازم را با مقامات آژانس انجام خواهند داد



به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت خبري آسيا نيوز،البرادعي درجمع خبرنگاران درمورد فعاليتهاي هسته اي ايران تصريح كرد: " براي آژانس بين المللي انرژي اتمي بسيار حائز اهميت است كه هر چه زودتر به يك نتيجه نهايي برسد و در صورت عدم همكاري مقامات ايران با مسئولان آژانس درعمل به تعهدات خود در مورد بازرسي كامل و دقيق بازرسان آژانس انرژي اتمي در ايران، اين نتيجه گيري مي تواند باعث ايجاد اتهاماتي جدي عليه مقامات ايران شود. من اميدوارم و مطمئنم كه مقامات ايران همكاري لازم را با ما خواهند داشت."

البرادعي نيز دراين گفتگو تصريح كرد بازرسان آژانس در بازرسي هاي خود تاكنون مدركي دال بر وجود برنامه هايي براي توليد تسليحات اتمي يا بمب هسته اي در ايران پيدا نكرده اند. البرادعي در ادامه افزود: " بازرسان آژانس براي رفع تمام احتمالات به سختي در ايران كار مي كنند. من تصور مي كنم و اميدوارم كه ادامه همكاري مقامات ايران با آژانس انرژي اتمي موجب پيشرفت كار بارزسان شود."

البرادعي درمورد اقدام اين آژانس در صورت عدم همكاري مقامات ايران با مقامات آژانس بين المللي انرژي اتمي درعمل به تعهدات خود توضيح بيشتري نداد وتنها درهشداري از مقامات ايران خواست تا به تعهدات خود در قبال آژانس انرژي اتمي به طوركامل عمل كنند.

گفتني است محمد خاتمي رئيس جمهور ايران روز چهارشنبه در داووس مجدداً اطمينان داد ايران هيچ گونه برنامه اي براي دستيابي به تسليحات كشتار جمعي و تسليحات هسته اي ندارد.

البرادعي در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد قاچاق مواد هسته اي به ايران گفت: " ما در تحقيقات خود افرادي را داشته ايم كه در اين امر دخيل بوده اند ولي من نمي خواهم به اين نتيجه برسم كه مقامات ايران نيز در اين قضيه دخالت داشته اند.

ما درحال حاضر در جستجو براي پيدا كردن افراد اين شبكه قاچاق هستيم تا درمرحله اول بتوانيم فعاليت آنها را متوقف كنيم و سپس بتوانيم از وقوع يك رويداد خطرناك جلوگيري كنيم."

