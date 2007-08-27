دستگیری 10 هزار افغانی غیر مجاز طی ماه گذشته

محمد رضا آذرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح خروج اتباع افغانی غیر مجاز متوقف نشده است، افزود: این طرح همچنان در حال اجرا است و طی ماه گذشته 10 هزار اتباع افغانی غیر مجاز دستگیر شده اند .

وی ادامه داد: 6 هزار افغانی غیر مجاز نیز بصورت "خود انگیخته " خود را معرفی و برای رفتن به کشورشان ثبت نام کرده اند و همچنین تعداد انگشت شماری نیز از اتباع افغانی خواستار استفاده از تسهیلات خروج بوده اند.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران تاکید کرد: این افراد کسانی هستند که مجوز اقامت دارند به همین دلیل استقبالی از رفتن به کشور خود نمی کنند.

وی ادامه داد : از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 122 هزار اتباع افغانی غیر مجاز جمع آوری و به کشورشان بازگشته اند.

آذرنیا درخصوص عدم استقبال ایرانیان از برخی مشاغلی که اتباع افغانی در آنها مشغول به کار بوده اند، گفت: ممکن است مردم از تعداد اندکی از شغلها مانند کوره پزی استقبال نکنند اما دلیل استفاده از اتباع افغانی غیر مجاز این است که کارفرمایان بدنبال استخدام نیروی انسانی هستند که حقوق و مزایای زیادی به آنها تعلق نگیرد.