ایران قدرت به بازیگر تاثیرگذار در عرصه بین المللی تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان در بیانیه ای به مناسبت فرا رسیدن ۲۲ بهمن عنوان کرده است: پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ به رهبری حضرت امام خمینی (قدس سره) چون خورشیدی بر تارک امت اسلامی و ملت ایران درخشید و انفجار نورش همه عالم را فراگرفت. این انقلاب نورانی که در مقابل استبداد داخلی رژیم ستم شاهی و جبهه استکبار و استعمار جهانی و در مواجهه با همه مظاهر کفر و شرک و الحاد، ظلم و فساد به پیروزی رسید، چهل و سومین سال پیروزی‌اش را با افتخار به اینکه در گام اول به اهداف و آرمان‌هایش وفادار بوده و برای تحقق آن توفیقات بزرگی کسب کرده است، جشن می‌گیرد.

در این بیانیه آمده است: نگاهی اجمالی به دستاوردهای فراوان انقلاب اسلامی از جمله احیای هویت و مردم سالاری دینی، استقلال سیاسی، ثبات و امنیت داخلی، ترویج گفتمان مقاومت و استکبارستیزی و همچنین پیشرفت چشمگیر در حوزه‌های علم و فناوری، انرژی، سلامت، هسته‌ای و بازدارندگی دفاعی و البته بزرگترین دستاوردش یعنی تأسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در گام اول انقلاب و تداوم فرایند مراحل انقلاب اسلامی به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای و بازیگر توانمند و تأثیرگذار در عرصه معادلات بین‌المللی، با هدف زمینه‌سازی برای ظهور خورشید عظمای ولایت (عجل ا… تعالی فرجه الشریف) در گام دوم انقلاب، نویدبخش شکل‌گیری دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی است که به مدد الهی و عنایات حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و با همت و تلاش دولت انقلابی و ملت وفادار به انقلاب اسلامی تحت ولایت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) محقق خواهد شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان در این بیانیه عنوان کرده است: امروز به برکت عمل به وصایای امام راحل (ره) و هدایت‌های روشنگرانه رهبری معظم انقلاب و خون سرخ شهیدان به ویژه سیدالشهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی با توجهات حضرت ولیعصر (عج) انقلاب اسلامی به جهان صادر شده و انشاءالله در آینده‌ای نه چندان دور شاهد اضمحلال حکومت‌های سفاک و زیاده‌خواه نستکبرین عالم خواهیم بود.

این بیانیه می افزاید: در همین راستا از ملت خداجوی ایران اسلامی و مردم انقلابی و شهیدپرور پایتخت شور و شعور حسینی دعوت می‌شود ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافع حرم و عرصه علم و فناوری در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن با شعار جشن ملی ۱۴۰۰ از میدان جهاد به سمت بلوار اشرق ساعت ۳۰. ۹ صبح روز جمعه، مصادف با ایام نورانی ماه رجب و در آستانه میلاد با سعادت حضرت امام جواد الائمه و مولی‌الموحدین امیرالمؤمنین (ع) که به دلیل شرایط کرونایی و لزوم حفظ سلامت همشهریان عزیز مراسم به صورت خودرویی و موتوری و با سخنرانی دکتر حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از خطبه‌های نماز جمعه برگزار خواهد شد؛ حضوری حماسی داشته تا حافظ ارزش‌ها و منافع و سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و ضامن تداوم آن بوده و ادامه دهنده راه امام و شهیدان باشیم.