ژنرال های آمریکایی در حال جنگ با یکدیگر درباره عراق هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، یک جنگ داخلی نمادین در حالی به راه افتاده که ژنرال های آمریکایی به طورعلنی بر سر این مسئله اختلاف نظر دارند که آیا باید شمار نیروهای خود را در عراق کاهش دهند و یا اینکه به راهبرد خود ادامه دهند.

سناتور" جان وارنر" از جمهوریخواهان با نفوذ آمریکایی که به تازگی از سفر عراق بازگشته روز گذشته تلاش کرد تا این منازعات را آرام کند. وی اعلام کرد که کاخ سفید تلاش خواهد کرد تا اختلافها را در بین فرماندهان ارشد ارتش درباره شمار نظامیان آمریکایی که باید سال آینده در عراق حضور داشته باشند، از بین ببرد.

وارنر گفت که در این مذاکرات "ژنرال دیوید پتریوس" فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق شرکت خواهد کرد و بر فشارهای وارده بر ارتش آمریکا از طریق استقرار مداوم بیش از 160 هزار نیرودر آنجا تمرکز خواهد شد.

این سناتورآمریکایی تصریح کرد. دو مسئله ای که قرار است مورد بررسی قرار گیرد این است که استقرار بیش از حد نیرو چه تاثیری بر ارتش آمریکا خواهد گذاشت و آیا نیروهای زمینی آمریکا می توانند با مشکلات بالقوه در جاهای دیگر مقابله کنند یا خیر.

وارنر هفته گذشته از بوش خواست تا عقب نشینی نیروهای آمریکایی را تا کریسمس آغاز کند.

از سوی دیگر سرلشگر"ریک لینچ" روز گذشته به طور علنی "پیتر پیس" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا را به چالش کشید. پیس در نظر دارد تا از بوش بخواهد که شمار نیروهای آمریکایی در عراق را در سال 2008 تا زیر یکصد هزار نفر کاهش دهد.