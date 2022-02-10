برگزاری مراسم ۲۲بهمن به صورت خودرویی در کرمان + مسیر راهپیمایی

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: شیوع مجدد کرونا در استان کرمان موجب شد راهپیمایی ۲۲ بهمن به صورت خودرویی برگزار شود، هر چند مردم کرمان خود را برای برگزاری با شکوه سالگرد پیروزی انقلاب آماده کرده بودند اما شرایط جدید جلوی حضور مردم را سد نکرده است و مردم در حال تزئین خودروها با پرچم ایران برای برگزاری با شکوه مراسم فردا است.

در دهه فجر نیز صدها پروژه در کرمان کلید زده شد و صدها پروژه نیز افتتاح شد. حالا مردم خود را برای بیعتی دیگر با انقلاب اماده می‌کنند و حماسه‌ای دیگر را رقم خواهند زد.

کرمانی‌ها برای خلق حماسه آماده می‌شوند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان نیز در گفتگو با مهر بیان کرد: مطابق با نظر ستاد کرونا شکل راهپیمایی تغییر می‌کند اما همچنان حضور گسترده مردم در این مراسم به صورت خودرویی انجام می‌شود و هر خانواده در خودروی خود حضور خواهد داشت و در مسیرهایی که مشخص شده پیمایش می‌کنند.

حسین انجم شعاع گفت: فردا در شهر کرمان مراسم از فرودگاه آغاز می‌شود و از مردم می‌خواهیم همکاری لازم را نجام دهند تا شاهد بروز ترافیک نباشیم.

وی ادامه داد: حضور پر شور مردم در این مراسم مانند سال‌های قبل نشان دهنده بیعت مردم با نظام و اراده محکم مردم برای پشتیبانی از نظام و مقابله با دشمن است.

وی از همه اقشار مردم دعوت کرد در این راهپیمایی حضور یابند و گفت: از فرودگاه به سمت چهار راه فرهنگیان، کمربندی شمالی، مصلای بزرگ امام علی (ع) این پیمایش خودرویی انجام می‌شود.

طرح های ترافیکی در شهر کرمان

سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان از اجرای طرح محدودیت‌های ترافیکی مقطعی در آئین راهپیمایی خودرویی روز ۲۲ بهمن در شهر کرمان خبر داد.

سرهنگ امیر معین الدینی ضمن تبریک چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افزود: با توجه به برگزاری رژه و به نوعی راهپیمایی خودرویی و موتوری در روز ۲۲ بهمن ماه و به منظور هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن این مراسم محدودیت‌های ترافیکی در مسیر این برنامه اعمال می‌شود.

وی اظهار داشت: ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۲ بهمن ماه مسیر راهپیمایی خودرویی از میدان سپهبد سلیمانی (پرواز سابق)، بلوار جمهوری اسلامی به سمت تقاطع فرهنگیان و بزرگراه امام رضا (ع) و در نهایت به سمت بلوار شهید عباسپور و تا مصلی امام علی (ع) شهر کرمان ادامه می‌یابد که برای امنیت ترافیکی این مراسم در طول مسیر محدودیت‌هایی به صورت مقطعی و فقط لحظاتی قبل و بعد از این برنامه برای مدیریت ترددهای این مسیر اعمال می‌شود.

سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان از شهروندان خواست ضمن همکاری و همراهی با مأموران پلیس در زمان اعمال محدودیت‌های ترافیکی در این مسیر به فرمان مأموران مستقر در چهار راه‌ها و دیگر معابر توجه و در صورت نیاز به تردد در این بازه زمانی، از سایر مسیرهای منتهی به مقصد مورد نظر خود گذر کنند.

مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن اعلام شد

همچنین مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان شهربابک از مقابل فرمانداری تا مصلی نماز جمعه امام علی (ع) در شهرستان زرند از میدان ۲۲ بهمن تا میدان هفتم تیر، بافت از گلزار شهدا تا مصلی، شهرستان انار از میدان امام حسین (ع) به سمت امامزاده محمدصالح، کوهبنان از میدان شهید حاج قاسم سلیمانی به سمت بلوار آزادی- میدان شهدا و در پایان امامزاده سید سلیمان شاه، راور از حسینیه راور تا مصلی، نرماشیر از چهارراه شهید حججی تا حسینیه سیدالشهدا و بردسیر از گلزار شهدا تا امامزاده سید محمد (ع) اعلام شده است.

راهپیمایی در شهرستان جیرفت نیز از میدان انقلاب (سپاه) به سمت مصلی، کهنوج از سپاه ناحیه تا مصلی نماز جمعه، رابر اجتماع در مسجد مصالی بزرگ حضرت زهرا (س)، ارزوئیه از میدان بسیج تا مصلی نماز جمعه، سیرجان از گلزار شهدا به سمت حسینیه حضرت امام خمینی (ره)، رفسنجان از میدان علی ابن ابیطالب (ع) تا مصلی، قلعه گنج از حرم مطهر شهدا گمنام تا مسجد جامع، فهرج از میدان توحید (سرابندی) تا مسجد جامع، ریگان از میدان حضرت رسول (ص) تا مسجد جامع میدان عاشورا، رودبارجنوب از حوزه مقاومت بسیج ابوذر تا میدان کشاورز و منتهی به مصلی، در عنبرآباد از میدان بسیج تا مصلی و در شهرستان بم از گلزار شهدا بهشت زهرا (س) تا میدان امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن در بخش دهج نیز از مسجد جامع تا گلزار مطهر شهدای دهج، بخش جوزم از پایگاه بسیج تا گلزار مطهر شهدای جوزم، خاتون آباد از میدان امام حسین (ع) تا گلزار مطهر شهدای خاتون آباد، امین‌شهر از مقابل شهرداری تا مسجد صاحب الزمان (عج)، صوغان ارزوئیه از بانک کشاورزی تا مسجد جامع اعلام شده است.

مسیر راهپیمایی خودرویی یوم الله ۲۲ بهمن در بخش چاه دادخدا نیز از بلوار آزاده متوفی دادخدایی، رمشک بلوار اصلی شهر، گنبکی از میدان ولیعصر (عج) تا گلزار شهید گمنام، روداب بم از میدان امام خمینی (ره) تا گلزار شهدا کروک، راین از ده ملک تا مسجد جامع، گلباف از میدان امام حسین (ع) تا حرم شهدا گمنام، شهداد از میدان امام حسین (ع) به سمت گلزار شهدا گمنام، بخش مرکزی خواجه عسکر از دوراهی خواجه عسکر تا گلزار شهدا، دهبکری از بلوار خلیج فارس به سمت مسجد جامع، شهر بیاض از حوزه علمیه تا مسجد چهارده معصوم لطف آباد، شهر لطف آباد از ساقی تا گلزار شهدا لطف آباد، رحمت آباد تجمع در محل مسجد صاحب الزمان (عج) عباس آباد تجمع در محل مسجد امام حسین (ع)، باغین از میدان قائم به سمت مصلی، جوپار از گلزار شهدا تا مصلی نماز جمعه، بروات از میدان امام حسین (ع) تا مسجد جامع، روداب کروک از میدان امام خمینی (ره) تا گلزار شهدا کروک و دهستان ابارق از مسجد امام حسین (ع) به سمت مسجد ابوالفضل (ع) اعلام شده است.