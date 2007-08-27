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۵ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۵۵

با حضور وزیر ارشاد :

کلنگ‌ نخستین شهرک چاپی کشور به زمین می خورد

کلنگ‌ نخستین شهرک چاپی کشور به زمین می خورد

فردا مراسم کلنگ زنی نخستین شهرک چاپی کشور با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور محمدحسین، علی‌اکبر محرابیان سرپرست وزارتخانه صنایع و معادن، محمدرضا نوتاش معاون وزیر صنایع و معادن، محسن پرویز معاون امور فرهنگی ارشاد، علی‌اکبر اشعری رئیس کتابخانه ملی، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، رسول خادم عضو شورای شهر، احمد مسجدجامعی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر و جمعی از دست‌اندرکاران حوزه چاپ و اصحاب رسانه برگزار می‌شود.

به گزارش ستاد خبری هفتمین جشنواره صنعت چاپ، احداث این مجموعه بزرگ با هدف ارتقای بهره ‌وری چاپخانه‌های کشور، ساماندهی و ایجاد فضای رقابتی بین چاپخانه‌ها و گشایش زمینه صادرات محصولات چاپی صورت می‌گیرد.

این مراسم رأس ساعت 17 در کیلومتر 40 اتوبان تهران ـ قم حسن آباد قم، برگزار می‌شود.

کد مطلب 542198

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