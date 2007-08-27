کلنگ‌ نخستین شهرک چاپی کشور به زمین می خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور محمدحسین، علیاکبر محرابیان سرپرست وزارتخانه صنایع و معادن، محمدرضا نوتاش معاون وزیر صنایع و معادن، محسن پرویز معاون امور فرهنگی ارشاد، علیاکبر اشعری رئیس کتابخانه ملی، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، رسول خادم عضو شورای شهر، احمد مسجدجامعی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر و جمعی از دستاندرکاران حوزه چاپ و اصحاب رسانه برگزار میشود.
به گزارش ستاد خبری هفتمین جشنواره صنعت چاپ، احداث این مجموعه بزرگ با هدف ارتقای بهره وری چاپخانههای کشور، ساماندهی و ایجاد فضای رقابتی بین چاپخانهها و گشایش زمینه صادرات محصولات چاپی صورت میگیرد.
این مراسم رأس ساعت 17 در کیلومتر 40 اتوبان تهران ـ قم حسن آباد قم، برگزار میشود.
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