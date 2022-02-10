به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران عصر پنجشنبه ۲۱ بهمن زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۹ ریشتر به مرکزیت شهرستان نیر در استان اردبیل اتفاق افتاد.

محل وقوع این زمین لرزه حوالی شهرستان نیر است که در ساعت ۱۸:۲۸ عصر پنجشنبه به طول جغرافیایی ۴۸.۰۱ و عرض جغرافیایی ۳۸.۰۵ و در عمق ۶ کیلومتر زمین رخ داد.

نزدیک‌ترین شهرها به محل وقوع زلزله نیر با یک کیلومتر و سرعین با ۱۲ کیلومتر فاصله هستند.

همچنین نزدیک‌ترین مراکز استان‌ها به مرکز زمین‌لرزه اردبیل در فاصله ۳۳ و تبریز ۱۵۰ کیلومتری محل وقوع زمین لرزه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، از خسارات احتمالی این زمین لرزه تاکنون گزارشی وصول نشده است.