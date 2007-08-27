پردیس سینمایی رازی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز به کار پردیس سینمایی رازی صبح امروز با حضور شهردار تهران، معاون سینمایی وزیر ارشاد و هنرمندانی همچوم احمدرضا درویش، غلامرضا موسوی، عزت الله انتظامی، جمشید مشایخی، اکبر زنجانپور، ایرج راد، فرزانه کابلی، هادی مرزبان و ... در سالن اصلی این مجموعه فرهنگی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم پس از صحبت های شهردار منطقه 11 تهران در ارتباط با ساخت این پروژه فرهنگی و توضیحی درباره مراحل ساخت، جمشید مشایخی گفت: تا فرهنگ و هنر کشور درست نشود، اراذل و اوباش گناهی ندارند. گناه از ما پدران و مادران است که با فرزندان خودمان دوست نیستیم. زمانی که بچه ها از پدر و مادر دور می شوند کارهایی را که نباید می کنند. با زور انسانیت را نمی شود به وجود آورد. انسانیت با یاری گرفتن از برزگان ادب و هنر این سرزمین حاصل می شود.

در ادامه عزت الله انتظامی با تبریک اعیاد شعبانیه گفت: سال های زیادی گذشت تا یکی از مسئولین بازسازی سینما آزادی را آغاز کرد. در مجموعه فرهنگی این کشور تعداد سالن های سینمایی و تالارهای نمایشی بسیار کم است. اما با وجود شهردار تهران می توان به آینده امیدوار بود. سینماتوگراف افراد را تربیت می کند. هر چقدر فرهنگ و هنر جلوتر حرکت کند، کشور ما حرکت رو به جلو خواهد داشت.

اکبر زنجانپور در ادامه افزود: افتتاح چنین مجموعه ای بسیار ارزنده است. ای کاش برای تئاتر هم چنین برنامه ریزی هایی صورت بگیر . البته می دانم با حضور شهردار تهران می توان آینده خوبی را برای تئاتر کشور ترسیم کرد. ایرج راد با اشاره به افتتاح این مجموعه فرهنگی در جنوب تهران گفت: افتتاح این مجموعه در این منطقه تهران که سال ها از فضاهای فرهنگی محروم بوده اتفاق فرخنده ای است. بسیاری از مشاهیر و هنرمندان بزرگ ما از این محله برخاسته اند.

وی ادامه داد: کلنگی که در انبار نفت زده شد نیز یکی دیگر از اتفاقات فرخنده فرهنگ و هنر در سال های اخیر است. امیدوارم در آینده فضاهای فرهنگی در کشور بیشتر ساخته شود. ما با ایجاد چنین فضاهایی به جامعیت، مدنیت، تاریخ، ادب، تمدن، فرهنگ و تاریخ مان اهمیت داده ایم. هر چقدر در این مجموعه ها تلاش کنیم بهتر می توانیم خود و تمدن و تاریخ مان را به جهان نشان دهیم.

هادی مرزبان هم گفت: من از کسانی که در این راه قدم برمی دارند تشکر و قدردانی می کنم. هر چقدر چنین فضاهایی بیشتر در کشور تاسیس شود مشتری صفحات هنری نیز بیشتر از مشتری صفحات حوادث می شود. احمدرضا درویش هم بیان کرد: می دانم تمام دوستان حاضر در این مراسم احساس غرور می کنند. امیدوارم به زودی یکی از بزرگترین تالارهای تئاتر کشور نیز افتتاح شود و این موضوع که دغدغه هنرمندان تئاتر است، برطرف شود.

وی ادامه داد: کاری که شهردای انجام می دهد در کل کشور تاثیر بسزایی داشته است. امروز در این سالن قسمت هایی از یک فیلم خارجی به نمایش درآمد که ممکن است هر شخصی فکر کند چرا فیلم ایرانی به نمایش درنیامده است. البته فیلم دوئل قبلا در افتتاح سالن دیگری به نمایش گذاشته شد و نمی توانستیم دوباره این فیلم را تکرار کنیم.

درویش با اشاره به نبود فیلم دالبی دیجیتال استاندارد در سینمای ایران گفت: جهت و شتابی که شهرداری در این زمینه در پیش گرفته ما را باید نگران تولید کند تا از این سالن ها عقب نمانیم. ما برای نمایش فیلم در این سالن فیلمی دالبی دیجیتال استاندارد پیدا نکردیم که بتواند خودنمایی کند. امیدوارم همزمان با این تلاش ها زیرساخت ها نیز پیشرفت کند. البته در این زمینه معاونت سینمایی تلاش کرده و حالا ما هنرمندان باید با آثارمان به مسئولین هدیه بدهیم.

مهندس جعفری جلوه معاون سینمایی با تبریک به هنرمندان و سینماگران برای افتتاح پردیس سینمایی رازی گفت: مردم حالا از چیزهایی بهره مند می شوند که سال ها از آن دور بودند. ما باید برای وجوه فناوری این هنر کارهایی را انجام دهیم. این موضوع را باید بدانیم که رونق فرهنگی از منظر رونق اقتصادی می گذرد. این توان با همافزایی نهادهای دولتی، عمومی و بخش خصوصی می تواند رونق بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اصلی ترین مقوله های توسعه فضاهای فرهنگی ساخت سالن های جدید سینمایی است. باید تولیدات جامعه سینمایی در یک عرصه ملی به نمایش درآید تا مخاطبان را به صورت جهانی دربر گیرد. از همه مدیران و دکتر قالیباف که موجب تاسیس چنین مجموعه ای در این منطقه تهران شده اند تشکر می کنم. ایشان در این راه با جدیت کار خود را ادامه می دهند و امیدوارم شاهد هنرهای نمایشی و فیلم های سینمایی تاثیرگذار در آینده با استفاده از این امکانات باشیم.

شهردار تهران هم آخرین سخنران این مراسم بود که گفت: من و همکارانم در مدیریت شهری تمام تلاش خود را برای رشد و تعالی هنر در جامعه انجام می دهیم. مهمترین تلاش رسالت ما تلاش برای بالابردن سطح آگاهی های مردم است. اگر چنین اتفاقی بیفتد مابقی مشکلات ما ذیل این موضوع حل می شود.

وی افزود: من وظیفه خود می دانم این آگاهی را در تمامی سطوح افزایش دهم. اگر این امر تحقق یابد ما به اهدافمان می رسیم. این آگاهی ها در دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری باید در جامعه افزایش یابد. بخش نرم افزاری آن دست هنرمندان و اندیشمندان کشور است که می توانند با حرکت های خودشان در بخش های مختلف اثرگذار باشند.

دکتر قالیباف با اشاره به بخش سخت افزاری آگاهی بخشی در جامعه عنوان کرد: من وظیفه دارم در بخش سخت افزاری گام های مهمی بردارم. باید به آقای درویش بگویم اگر برق شهر برود برق ما در شهرداری نخواهد رفت. ما از همرزمان شهید خود یاد گرفتیم در خدمت انقلاب و مردم باشیم.

پردیس سینمایی رازی در میدان رازی خیابان هلال احمر با سه سالن سینمایی مجهز به سیستم دالبی دیجیتال از امروز آغاز به کار می کند.