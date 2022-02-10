پوشش گازرسانی روستاهای دشتی به ۹۸ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی عصر پنجشنبه در نشست با شورای اسلامی بخش شنبه و طسوج با بیان اینکه باید نگاه ویژه‌ای به این بخش صورت بگیرد؛ اظهار داشت: علی رغم خدمات خوبی که صورت گرفته ولی باید هنوز کارهای زیادی صورت بگیرد.

وی افزود: باید از همه ظرفیت‌ها منطقه در جهت ایجاد اشتغال در سطح بخش استفاده شود.

بحرانی با بیان اینکه از همه ظرفیت‌های شوراها استفاده می‌کنیم ادامه داد: برای تکمیل محور ناصری - شنبه حدود ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار نیاز است که تلاش داریم این محور در ردیف اعتبارات ملی قرار بگیرد.

وی افزود: مشکلات برق شنبه باید تا قبل از فصل تابستان رفع شود و در همین مدت پیگیر جذب سرمایه گذار هستیم تا نیروگاه خورشیدی در این منطقه احداث کند.

بحرانی با اشاره به مشکلات آب گفت: پیگیری‌های لازم برای اجرای پروژه‌های آبرسانی از طریق قرار گاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: پوشش گاز رسانی به روستاهای شهرستان به ۹۸ درصد رسیده و تنها پنج روستا بخش شنبه هنوز گاز رسانی انجام نشده است.