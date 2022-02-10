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۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ۲۱:۲۸

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد:

شناسایی ۵۱۹ بیمار کرونایی جدید در یزد/ ۳ بیمار فوت شدند

شناسایی ۵۱۹ بیمار کرونایی جدید در یزد/ ۳ بیمار فوت شدند

یزد- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد از شناسایی ۵۱۹ بیمار جدید کرونایی در شبانه روز گذشته خبر داد.

علیرضا اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ۹۶۳ نمونه گرفته شده از بیماران مشکوک به کرونا ویروس در شبانه روز گذشته، بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۵۱۹ بیمار مبتلای قطعی به کرونا در استان شناسایی شده اند.

وی ادامه داد: از این تعداد ۵۶ نفر در بیمارستان‌های استان بستری هستند و ۴۶۳ نفر در منزل دوران نقاهت خود را طی می کنند.

اسلامی با اشاره به شناسایی موارد جدید بستری در بیمارستان‌های استان افزود: یک بیمار در ابرکوه، هشت بیمار در اردکان، یک بیمار در بافق، یک بیمار در بهاباد، یک بیمار در تفت، چهار بیمار در خاتم، یک بیمار در مروست، هفت بیمار در مهریز، ۶ بیمار در میبد و ۲۶ بیمار در شهر یزد شناسایی شده اند.

وی با اشاره به فوت سه بیمار در شبانه روز گذشته گفت: در شبانه روز گذشته یک بیمار در مهریز، یک بیمار در میبد و یک بیمار در شهرستان یزد قربانی کووید-۱۹ شدند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد تصریح کرد: در حال حاضر ۴۸۰ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های استان یزد بستری هستند.

کد مطلب 5422036

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