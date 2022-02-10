به گزارش خبرنگار مهر، شعیب بحرینی عصر پنجشنبه در بازدید از پروژه بهسازی و زیباسازی معابر خارگ اظهار داشت: در راستای زیباسازی معابر شهری خارگ برنامه‌های خوبی طراحی شده که مشغول اجرای بخشی از طرح‌ها هستیم.

وی اضافه کرد: ارتقا و بهبود مستمر منظر شهری که مستقیماً بر آسایش و آرامش شهروندان گرامی تأثیر می‌گذارد، از اهداف مهمی بوده است که از ابتدای دوره به عنوان یک رویکرد مدنظر شهرداری خارگ قرار گرفته است.

شهردار خارگ ادامه داد: پس از احصاء و نیازسنجی صورت گرفته، پروژه بهسازی و زیباسازی خیابان امام خمینی (ره) در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر به همت تلاشگران مجموعه شهرداری و به منظور تحقق استانداردهای مطلوب شهری در حال اجرا است.

وی بیان کرد: تلاش خواهیم داشت تا ضمن بهره مندی از کیفیت مطلوب در اجرا، با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی نسبت به تسریع آن نیز اقدام نمائیم تا به امید خدا پروژه‌ای ماندگار تقدیم همشهریانمان شود.

دنبال رضایتمندی همشهریان هستیم

عضو شورای شهر خارگ نیز بیان کرد: توجه مستمر مجموعه مدیریت شهری به حوزه‌های بهسازی و به ویژه زیباسازی همواره تأثیر بسزایی در ارتقای سطح کیفی معابر دارد.

هدی موری بازفتی افزود: در این خصوص در حال حاضر خوشبختانه شاهد هستیم پروژه بهسازی و زیباسازی خیابان امام خمینی (ره) توسط تلاشگران مجموعه شهرداری در حال انجام است که امید داریم با سرانجام رسیدن آن شاهد رضایتمندی همشهریان باشیم.

اجرای پروژه‌های استاندارد

معاون فنی اجرایی شهرداری خارگ نیز ضمن تشریح برخی از اقدامات انجام شده و در حال انجام گفت: جهت اجرای این پروژه تمام توان خود را به کار بسته‌ایم تا از نظر کیفیت با استانداردهای شهری منطبق باشد.

عباس شجاعی اضافه کرد: با نظارت کارشناسی و بازدیدهای میدانی روزانه و مستمر تلاش داریم تا با بهترین کیفیت اجرا به شهروندان فهیم جزیره خارگ تقدیم شود.