"غول بزرگ مهربان" رولد دال به پیشخوان می آید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب از مجموعه آثار "رولد دال" است که برای طیف نوجوان تالیف شده و درحال حاضر مراحل حروفچینی را می گذراند.

نجف خوانی درباره این کتاب گفت: اصولا ترجمه آثار رولد دال به واسطه بازی های زبانی که دارد دشوار به نظر می رسد. دال یکی از نویسندگانی است که در لابلای داستان های خود به شیطنت های کلامی می پردازد و اساسا ساختار و فرم آثار او با سایر نویسندگان متفاوت است. از اینرو ترجمه آثار این نویسنده شهیر باید از سر دقت و ظرافت انجام شود و مترجم باید تمام سعی خود را در نظم بخشی به ساختار کتاب مطابق با زبان فارسی به کار بندد.

از همین مترجم مجلد سوم از مجموعه "کشتزارهای وطن" هم امسال توسط نشر امیرکبیر به بازار می آید. "زیر درخت زالزالک" و "دختر گل های وحشی" عناوین جلدهای اول و دوم این مجموعه است.

نویسنده در جلدهای اول و دوم سال های قحطی کشور ایرلند را برای مخاطب ترسیم می کند و در جلد سوم سرنوشت کودکانی را شرح می دهد که در بطن این قحطی رشد کرده اند.

دیگر اینکه کتاب "شیاطین فضا" اثر گیلیان رابین اشتاین که دو سال قبل برای نخستین بار با ترجمه نجف خوانی وارد بازار کتاب شد از سوی نشر چشمه تجدیدچاپ می شود.

محبوبه نجف خوانی درحال حاضر مشغول ترجمه رمان "هزارتوی فضا" است. این کتاب در ژانر علمی تخیلی و برای طیف نوجوان تالیف شده است.