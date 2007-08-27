تأسیس شورای عالی مسلمانان آمریکای لاتین ضروری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، شرکت کنندگان در شمشمین گردهمایی رؤسای مراکز فرهنگی و شوراهای اسلامی کشورهای آمریکای لاتین و دریای کارائیب که از 3 شهریور ماه در سانتیاگو پایتخت شیلی آغاز شد، به تأسیس مرکز توسعه و گفتگوی تمدنهای آیسیسکو به منظور آموزش زبان عربی و ساماندهی ائمه و مبلغان بر اساس شیوه تقریب میان مذاهب اسلامی و اعتدال تأکید کردند.

در این گردهمایی چارچوب پاسخگویی به تهاجم رسانه ها به اسلام و تمدن اسلامی مورد تأکید قرار گرفت و همچنین از طرحهای فرهنگی و برنامه های عملی در راستای اجرای استراتژی عملی فرهنگ اسلامی در غرب و همچنین فعال سازی گفتگوهای فرهنگی با مؤسسات رسمی و ملی و بهبود اطلاعات درباره چهره اسلام و مسلمانان در رسانه های مختلف در این منطقه تشویق شد.

آیسیسکو خواست تنوعات فرهنگی، حقوق اقلیت مسلمان، قوانین تنظیم مهاجرت، بررسی اوضاع مسلمانان در آمریکای لاتین، چهره صحیح اسلام و مسلمانان در جوامع غربی مورد بررسی قرار گیرد.

آیسیسکو همچنین خواستار تأسیس کرسیهای تمدن، تاریخ و تحقیقات اسلامی در دانشگاههای آمریکای لاتین و افزایش تحقیق درباره دانشگاههای کشورهای اسلامی شد.

گردهمایی رؤسای مراکز فرهنگی و شوراهای اسلامی کشورهای آمریکای لاتین و دریای کارائیب با هدف فعال سازی نقش گفتگوی فرهنگها و ادیان 3 تا 6 مرداد در شهر سانتیاگوی شیلی از سوی سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) برگزار ‌شد.

این گردهمایی در چارچوب اجرای استراتژی عملی فرهنگ اسلامی در غرب است که با هدف تثبیت ارزشهای توسعه و پیشرفت تمدن مسلمانان در آمریکای لاتین و دریای کارائیب برگزار می‌شود.

نقش مراکز فرهنگی در فعال سازی گفتگوی بین فرهنگها و ادیان، فرهنگ اعتدال ومیانه روی، نقش آن در اشاعه ارزشهای عدالت، صلح و تسامح طی این گردهمایی بررسی شد. گردهمایی مذکور با همکاری وزارت اوقاف و امور اسلامی کویت، شورای جهانی خیریه اسلامی در کویت، سازمان اسلامی آمریکای لاتین برگزار ‌شد.