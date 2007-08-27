شورای بافت های تاریخی تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قلی نژاد، جانشین معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و مدیر کل بافتهای تاریخی گفت: تعامل با دستگاههای مرتبط از جمله وزارت کشور،عمران و بهسازی، شهرداریها و رسیدن به یک هدف مشترک در زمینه بافتهای تاریخی از جمله وظایف این شورا است.

به گفته وی، نمایندگان نظام مهندسی، شورای شهر، شهرداری ، سازمان میراث فرهنگی و کارشناسان خبره در هر استان ، اعضای شورای بافتهای تاریخی را تشکیل می دهند.

همچنین قلی نژاد ، تغییر نگاه به بافتهای تاریخی را ضروری دانست و افزود: نباید نگاه ما به بافتهای تاریخی نگاهی کالبدی باشد، بلکه باید ارزش این محدوده ها راشناسایی کنیم و امکانات هماهنگ با این بافت ها را در اختیارشان بگذاریم ، بدون آنکه به اعتبار وارزش فرهنگی آنها خدشه ای وارد شود.

مدیر کل بافتهای تاریخی با اشاره به ضرورت تعریف جدیدی از بافت های فرسوده گفت: با معاون مسکن و شهرسازی ، وزارت مسکن ، شورای عالی شهرسازی و مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی که متولی ساماندهی بافتهای فرسوده هستند، تعامل لازم را برقرار کرده ایم تا به ادبیاتی مشترک در زمینه بافتهای تاریخی دست یابیم و این محدوده ها را از بافت فرسوده جدا کنیم.

وی خاطر نشان کرد: معاونت میراث فرهنگی با شرکت عمران و بهسازی ، توافق کرده تا از طریق مشاوران مشترک و همچنین ابلاغ شرح خدمات، به تصمیم واحدی درباره بافتهای تاریخی دست یابند تا به ساماندهی بافتها منجر شود و علاوه بر آن هویت فرهنگی و کالبدی این محدوده ها نیز از بین نرود.