به گزارش خبرنگار مهر علی اکبر جوانفکر امروز صبح در حاشیه نخستین جشنواره روابط عمومی های مالیاتی سراسر کشور در محل سازمان امور مالیاتی کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا تغییر و تحول دیگری در کابینه دولت نهم اتفاق خواهد افتاد، گفت: اگر ضرورت باشد، تغییرات دیگری نیز صورت خواهد گرفت، اما دولت دائما به دنبال ایجاد تغییر و تحول نیست.

مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور ادامه داد: دولت خواستار هماهنگی افراد با رویکردها و اهداف خود است، اما اگر خود افراد کشش این کار را ندارند و تمایل به واگذاری عرصه به دیگری را دارند این اتفاق (استعفا) خواهد افتاد و افراد تازه نفس تری وارد عرصه می شوند.

وی در پاسخ به این سوال که تغییرات در کابینه چه تاثیری در عملکرد دولت دارد، تصریح کرد: تغییرات بر اساس ضرورت است و با توجه به اینکه دولت نهم همواره در حرکت رو به جلو است و یا به طور مستمر عملکرد دستگاه ها را مورد ارزیابی قرار می دهد، در جایی که ضرورت تغییر و جابه جایی افراد وجود دارد این کار را انجام خواهد داد که در حوزه بانک مرکزی نیز نیازمند تغییر بودیم.

جوانفکر با اشاره به تغییراتی که لازم بود در سه حوزه بانک، بیمه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رخ دهد، اظهار داشت: در این سه حوزه باید تغییرات اساسی و رویکردی داشته باشیم تا شاهد تحول باشیم که البته سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل و به ریاست جمهوری منتقل شد.

وی با تاکید بر این بانکداری کشور نیازمند تحولات بنیادین و ریشه ای است، افزود: در بخش تامین اجتماعی و بیمه نیز کارهایی در حال انجام است.

مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور ادامه داد: تمام این موارد به معنای استقبال دولت از تغییر و تحول نیست، بلکه ما به دنبال این هستیم که در مدیریت ثبات داشته باشیم و با مدیرانی که هستند کار را به جلو ببریم.

وی با بیان اینکه آنچه که باید اتفاق بیفتاد حرکت رو به جلو است، گفت: تمام افرادی که در نظام جمهوری اسلامی و به ویژه دولت نهم مسئولیت دارند برای خدمت آمده اند و اگر مشاهده کنند که کار با حضور آنها به جلو نمی رود کار را واگذار می کنند، زیرا خدمت به مردم ملاک عمل است و باید این خدمت با جدیت و سرعت دنبال شود.

جوانفکر در پاسخ به این سوال که آیا تغییر رئیس کل بانک مرکزی به دلیل اختلاف نظر وی با رئیس جمهوری در مورد ادغام شورای پول و اعتبار با سایر شوراها بوده است، تصریح کرد: در سطوح رسانه ای همواره از این گمانه زنی ها وجود دارد، اما اختلاف نظر در هر حوزه ای باعث پیشرفت می شود و ما از اختلاف نظر گریزان نیستیم اما اینکه اختلاف نظر منجر به اختلال در کارها را نمی پذیریم و اختلاف نظر باید به حرکت رو به جلو تبدیل شود.