افزایش 166 درصدی اشتغال در بخش صنایع آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز ، دکتر محمد علی بانان در گفتگو با مهر افزود : طی 5 ماهه نخست سال جاری با راه اندازی 221 واحد صنعتی با سرمایه گذاری بالغ بر دو هزار میلیارد ریال برای چهار هزار و 564 نفر از نیروهای کار غیر فعال آذربایجان شرقی ایجاد اشتغال شده است.

به گفته وی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ، بخش صنایع استان از نظر تعداد واحدهای جدید راه اندازی شده 19 درصد و از نظر سرمایه گذاری نیز 93 درصد رشد داشته است.

بانان ، اجرای طرح های آیین نامه بنگاههای زودبازده را در رشد چشمگیر بخش صنایع آذربایجان شرقی تاثیر گذار دانست و گقت : در حال حاضر تعداد 7 هزار و 369 واحد صنعتی با سرمایه گذاری بالغ بر 16 هزار و 672 میلیارد ریال در سراسر به فعالیت مشغول هستند.

وی همچنین افزود: هم اکنون تعداد 105 هزار و 476 نفر از نیروهای کار آذربایجان شرقی بخش صنایع استان اشتغال دارند.

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی در ادامه گفت: در پنج ماه گذشته برای 205 واحد صنعتی جواز تاسیس و توسعه صادر شده که این امر به میزان 29 هزار میلیارد ریال بر سرمایه گذاری های صورت گرفته در صنایع استان خواهد افزود.

به گفته بانان، با تکمیل طرح های ارایه شده همچنین برای حدود 45 هزار نفر از افراد جویای کار در بخش صنعت زمینه فعالیت شغلی ایجاد می شود.