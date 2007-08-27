حجازی به موقع از وجود من استفاده می کند / سبک بازیم با دیگر مهاجمان استقلال متفاوت است

علی علیزاده با بیان این مطلب درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم ما فرصت کافی برای برگزاری بازی ها دوستانه نداشت و درهفته های ابتدایی لیگ مربیان تمام توان خود را صرف شناخت بیشتر از توانایی بازیکنان و یافتن ترکیبی ایده ال کرده اند.

وی ادامه داد: در این بین حجازی هم برنامه هایی را دنبال می کند و فکرها و نقشه هایی دارد که اطمینان دارم من را هم در آن برنامه ها در نظر دارد. او اگر من را نمی خواست و جایی در تاکتیک هایش نداشتم قطعا در فصل نقل و انتقالات مانند آن بازیکنانی که استقلال جدا شدند مرا نیز از فهرست خود کنار می گذاشت.

مهاجم تیم فوتبال استقلال تهران با ابراز اطمینان از اینکه در جمع بازیکنان اصلی این تیم قرار خواهد گرفت، افزود: من فصل قبل هم شروع خوبی در لیگ نداشتم اما کم کم فرصت بازی پیدا کردم و در ترکیب اصلی جا افتادم . درحال حاضر هم عجله نمی کنم، می دانم که حجازی به من فرصت بازی می دهد و منتظرم که از آن استفاده کنم.

علیزاده ازشرایط فعلی استقلال ابراز رضایت کرد و افزود: حجازی را یک دنیا قبول دارم. او با برنامه کار می کند و در کارش هدف دارد. می دانم بی جهت در دو بازی گذشته بیرون ننشستم. وی در نظر دارد سیستمی مطمئن را برای تیم انتخاب کند که فکرمی کنم من هم جایی در آن دارم.

وی ادامه داد : پیش از آغاز مسابقات لیگ بحث حضور من در پست هافبک دفاعی مطرح شد اما زمانی که باشگاه نیازتیم را در این منطقه برطرف کرد مربیان از تصمیم خود صرفنظر کردند و تاکید کردند که در خط حمله به تیم کمک کنم.

مهاجم تیم فوتبال استقلال تهران تصریح کرد: در تیم ما پنج مهاجم با توانمندی های متفاوت وجود دارند که سبک بازی همه آنها با هم متفاوت است. با این وجود گمان نمی کنم حضور آنها در کنار هم باعث شود که به یکی بیشتر فرصت بازی برسد و دیگری نیمکت نشین شود.